Emanuel Reynoso, ex futbolista de Talleres de Córdoba y Boca Juniors que actualmente juega para Minnesota United de la MLS, fue protagonista en su provincia por un video que se viralizó: en el mismo muestra un bolso con fajos de dinero y está junto a un amigo que porta un arma de fuego.

Según informó el medio El Doce TV, las imágenes habrían sido grabadas en la que fue su última visita a Córdoba y quien mandó el video a las autoridades locales y la prensa fue un vecino del barrio Almirante Brown, zona aledaña al barrio Ituizaingó, del que es oriundo Bebelo, donde todavía vive su familia y en donde se hospeda en cada período que tiene libre para viajar desde Estados Unidos.

El talentoso mediocampista zurdo de 28 años retornó hace más de una semana a suelo norteamericano, aunque no es tenido en cuenta por el técnico Eric Ramsay, que lo esperaba junto al plantel para abril para recuperarse de una lesión. En lo que va del año, Reynoso apenas disputó media hora de partido contra Los Angeles FC por la MLS, por lo que es un hecho que será transferido en el próximo mercado de pases. Su contrato en Minnesota expira a fines de 2025.

La fuente que compartió el video en el que el jugador que debutó a los 18 años en Talleres (2014) y fue comprado por Boca en 2017 exhibe los billetes de forma ostentosa frente a la cámara de un celular manifestó: “Ya nos tienen cansado a los vecinos con todos los amigos que se juntan con él en una esquina del barrio. Hacen desastres cada vez que él viene al barrio”.

Jorge Sánchez del Bianco, abogado del futbolista, expresó en Radio Mitre (Córdoba): “Entendemos que no forma parte de ninguna causa ni que constituya delito. No se puede establecer cuándo ha sido filmado. No se puede verificar en el video que efectivamente sea un arma de fuego o de utilería. No habría actitud ilícita. Se va a poner a disposición de la Justicia, como siempre lo ha hecho”.

🚨 Polémica con un ex Boca, armas y dinero en efectivo



📍“Bebelo Reynoso” se mostró en redes con una gran suma de pesos en una bolsa, junto a una persona con un arma de fuego. El ex jugador de Boca y Talleres, actualmente milita para Minnesota de la MLS pero está en conflicto. pic.twitter.com/HIRiygzaI2 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 22, 2024

Vale mencionar que Emanuel Reynoso tiene varios antecedentes en su Córdoba natal y particularmente en la zona donde nació. En marzo de 2014 se resistió al robo de su moto y recibió un disparo en su rodilla izquierda, herida que no le impidió seguir con su carrera profesional. En mayo de 2017 fue denunciado por varios vecinos que intentaron disuadirlo mientras realizaba maniobras temerarias con su auto junto a varios amigos (un par de los cuales ejecutaron varios tiros al aire para amedrentar a quienes pretendían que abandonara su actitud). Quedó imputado como “partícipe necesario en abuso de armas de fuego”.

En diciembre de 2021, cuando ya había sido transferido al Minnesota United, fue detenido en Córdoba tras haber sido acusado de agredir a un menor de edad con la culata de un arma de fuego en el marco de una batalla campal durante una fiesta conocida como “Barrio Chino”. “¿Qué están haciendo acá si ustedes no son de este barrio? Ustedes no tienen nada que hacer acá. Están de visitantes”, fue lo que habría dicho Reynoso, según un familiar de la víctima.

Recuperó su libertad bajo fianza (un millón de pesos) tras diez días de encierro en la Unidad de Contención del Aprehendido y luego trasladado al Módulo 1 del penal de Bouwer, donde quedó aislado del resto de los reclusos como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus, según la versión oficial, aunque se supo más tarde que lo habían hecho por cuestiones de seguridad y para evitar que se cruzara en las zonas comunes con otros convictos y gente vinculada a la barra de Belgrano y Talleres.

Hace unos años, Reynoso había declarado en una entrevista: “No sé lo que es brindar con todos mis hermanos. Somos siete, pero tres de ellos pasaron varios años en la cárcel y todos los años nos falta por lo menos uno. Mis sueños son jugar en la Selección y pasar una Navidad con todos mis hermanos libres”. Hoy por hoy la selección argentina le quedó muy lejos, su futuro en Minnesota es incierto (hace algunas horas se lo vinculó con Xolos de Tijuana) y los problemas vecinales en Córdoba vuelven a golpearle la puerta.