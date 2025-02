Wanda Nara y L-Gante son, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Tras un breve distanciamiento, los artistas han vuelto a estar juntos y se muestran más enamorados que nunca. Para celebrar su relación, ambos lanzarán una canción en la previa del Día de los Enamorados, la misma que Wanda había grabado años atrás con su ex, Mauro Icardi.

La relación parece haber retomado su curso tras la reconciliación, con la pareja mostrándose en diversos eventos, como los shows de Elián Valenzuela. Sin embargo, en el programa LAM surgió una sorprendente revelación: la empresaria podría haber recurrido a un trabajo de brujería para conquistar al cantante.

Durante una entrevista, Coral, una tarotista que previamente había trabajado con Morena Rial, interpretó las cartas y dio detalles sobre la pareja. Según la tarotista, Wanda y L-Gante tienen una gran conexión y química, además de planes de viajar al extranjero y mudarse juntos. "Van a convivir, se re quieren, tienen chispa y están muy bien", comentó Coral.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que la pareja tenga hijos, Coral fue tajante: "No lo veo por ahora, aunque a Wanda le gustaría. Tal vez un tratamiento, ya que no será fácil, pero algo más está por llegar". Sin embargo, lo que dejó a todos sorprendidos fue la afirmación de que Wanda habría hecho brujería para alejar a una persona que estaba interfiriendo en la relación con L-Gante: "Es posible que haya hecho algo para sacar a otra persona del medio y estar con Elián", dijo la tarotista, refiriéndose a Tamara Báez, la ex del cantante.

Esta revelación ha dejado en vilo a los seguidores de la pareja, que ahora se preguntan si el amor de Wanda y L-Gante tiene un toque de magia o si hay algo más detrás de su reconciliación.