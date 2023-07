Tomás Rico

"El `mono´ intendente, el ´mono` intendente", así recibieron los militantes al Dr. Juan Pablo Poletti, el precandidato al ejecutivo de la ciudad de Santa Fe. Con las campanadas de medianoche, en una gélida noche en un complejo de la Costanera Este, Poletti se subió al escenario y fue ovacionado.

En su debut como político, el ex director del hospital Cullen venció -en la pulseada interna de Unidos para Cambiar Santa Fe- al actual intendente Emilio Jatón y a Adriana "Chuchi" Molina. En el cómputo, el marcador no varió en toda la madrugada: Poletti supera a Jatón con el 47% a 37% de los votos.

"Para mí es un día histórico e inolvidable en mi vida y logramos este objetivo sin dar un paso en falso en cómo lo queríamos hacer, que era caminando cada barrio de Santa Fe, llegamos al 99% de Santa Fe, gracias a cada uno de los voluntarios que se sumaron a esta cruzada", señaló Poletti con brazos en alto, una sonrisa de oreja a oreja y el brillo en los ojos por la emoción de una jornada electoral que será memorable para él y su círculo íntimo.

"Desde el día 1 me comprometí a querer ser intendente. Me decían que iba a ser difícil porque Emilio (Jatón) iba por la reelección y estaba Chuchi, pero yo me siento preparado porque es un lugar (la intendencia) como el hospital, donde hay que solucionar problemas todos los días, proyectar a largo, mediano y corto plazo, y es lo que hice en el hospital durante nueve años de mi vida, las 24 horas los 7 días de la semana", comentó Poletti y agregó: "Es el mismo compromiso que asumo ahora como intendente. Sé a lo que me comprometo y la responsabilidad que asumo".

El precandidato reconoció que Jatón lo llamó para reconocerle la victoria electoral. "La campaña con Chuchi y Emilio fue muy respetuosa. Nos respetamos mutuamente y ahora hay que empezar a trabajar. Por supuesto que los voy a convocar a ellos que tienen experiencia y me gustaría que la compartan con mi equipo", valoró Poletti.

¿Empieza la transición?

Al ser consultado sobre cómo imagina su posible mandato, Poletti fue cauteloso pero adelantó que se acercará a Jatón para comenzar a delinear la transición. "Primero hay que ganar el 10 de septiembre y para eso hay que seguir caminando los barrios. Vamos a seguir con esto que fue lo que me hizo feliz, me alegró, me llenó poder compartir con cada vecino, conocer sus problemas y por supuesto que ya vamos a ir ganando tiempo al estar Emilio dentro del frente, posiblemente podamos estar conociendo más de los proyectos que él tenía, a ver cuáles podemos seguir, cuáles siguen, los que están en marcha, para poder trabajar juntos y ojalá podamos hacer un gran frente para vencer el 10 de septiembre y poder asumir el 10 de diciembre", remarcó.

El ex director del Cullen agradeció a su numerosa familia que lo acompañó durante la campaña y se los vio emocionados sobre el escenario; a la gente del club de sus amores Santa Fe Rugby; y a los trabajadores del hospital, que "dejaron que sea mi vidriera para que los vecinos me conozcan", reconoció.

"Hoy quiero disfrutar, quiero agradecer a los vecinos, a las autoridades de mesa, a cada fiscal, a la cantidad de voluntarios que se sumaron con alguien que venía de afuera de la política a colaborar y cuidar el voto, realmente a uno lo llena de orgullo y le da responsabilidad. No es solo que uno ahora tiene que estar contento, tengo que asumir ahora la responsabilidad que me toca, la asumí cuando me tocó la pandemia como director del hospital y ahora la voy a asumir como candidato del frente de Unidos para cambiar Santa Fe, para ganar la ciudad de Santa Fe el 10 de septiembre", concluyó.