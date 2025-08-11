Un policía que estaba de franco fue detenido luego de quedarse dormido al volante, intentar escapar de un control y resistirse a la autoridad. Además, le encontraron botellas de bebidas alcohólicas en el vehículo.

Todo ocurrió el domingo cuando varios vecinos de La Plata llamaron al 911 por un hombre descompensado dentro de un auto en plena calle. Los efectivos llegaron y se dieron cuenta que estaba dormido. Lo despertaron y quisieron identificarlo pero el conductor arrancó el vehículo y se dio a la fuga. Por este motivo, se montó un operativo cerrojo que permitió la detención del sospechoso a unas cuadras.

Puede interesarte

Pero el hombre volvió a intentar escapar, hizo maniobras evasivas con el auto y hasta golpeó a uno de los policías. Finalmente fue reducido y cuando los efectivos revisaron el vehículo encontraron botellas con bebidas alcohólicas.

Las botellas de alcohol que el policía tenía en el auto.

Lo trasladaron a la comisaría y al ser identificado descubrieron que se trataba de un subteniente de 38 años en funciones en la Comisaría Segunda de Lomas de Zamora.

El fiscal Juan Menucci inició una investigación bajo la carátula de "resistencia a la autoridad". No se descarta que se inicien actuaciones administrativas contra el policía.