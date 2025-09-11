El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó que durante la madrugada del miércoles se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos. Tres de estos aparatos fueron derribados por las fuerzas polacas con el apoyo de la OTAN. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas indicó que los sistemas de defensa aérea terrestre y de reconocimiento por radar alcanzaron el nivel más alto de alerta tras los ataques aéreos rusos en territorio ucraniano.

La incursión obligó al cierre temporal de cuatro aeropuertos en Polonia, incluyendo el de Chopin en Varsovia, el de Varsovia-Modlin, el de Rzeszów-Jasionka y el de Lublin. La mayoría de estos aeropuertos reabrieron a primera hora de la mañana.

El primer ministro de Polonia, Doland Tusk, encabezó la reunión de urgencia en Varsovia (Foto: Kacper Pempel/Reuters).

En respuesta a la violación de su espacio aéreo, Polonia invocó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, lo que obliga al Consejo del Atlántico Norte a mantener una reunión urgente para discutir las medidas a adoptar. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, calificó el ataque como “la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra”.

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Este incidente ha elevado las tensiones en la región y ha generado preocupaciones sobre la seguridad en las fronteras de la OTAN.

La reunión de emergencia incluyó a todas las autoridades polacas (Foto: Kacper Pempel/Reuters).

Aun no se conocen las verdaderas repercusiones de este incidente pero si algo es seguro es que puede ser un antes y un después tanto en la guerra de Ucrania como en todas la geopolítica. Las cosas podrían seguir como hasta ahora o generar una escalda que termine involucrando a la OTAN como un enemigo activo de Rusia y de sus aliados. Lo cual seria el mejor escenario para Kiev, ya que al fin conseguiría ayuda directa en su esfuerzo bélico. Pero el peor para Moscú, que ganaría un nuevo y mucho mas grande enemigo directo con el que combatir en una guerra que ya esta desangrando su economía.