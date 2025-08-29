El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

El piloto de un avión de combate F-16 falleció este jueves en Radom, en el centro de Polonia, al estrellarse el aparato durante un vuelo de entrenamiento previo a una exhibición aérea programada para este fin de semana.

La muerte del piloto fue confirmada por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak. Según dijo a la cadena de televisión TVN 24, era “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

Polonia tiene 48 aviones F-16 de la versión Block 52. La semana pasada se firmó un contrato para su modernización a la versión Block 70.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo antes de partir para el lugar del incidente que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

SE ESTRELLA AVIÓN DE COMBATE

Polonia: un F-16 se estrella durante un entrenamiento para el Salón Aeronáutico de Radom. pic.twitter.com/VVQXWbQJU6 — Jorge Taranto (@jorgebaroni) August 28, 2025

La exhibición aérea de Radom 2025 está programada para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków. Es una vidriera clave para la aviación polaca y aliada occidental, con gran atractivo internacional y participantes de más de una decena de países.

Este evento bienal que tuvo lugar por primera vez en 1991 es uno de los principales encuentros aeronáuticos de Polonia, con previsiones de asistencia que superan las 150.000 personas.

En el encuentro participarán los Eurofighter C.16 del Ala 14 españoles, los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, y aparatos de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia, entre otros.

También se escenificará la despedida oficial de los Su-22 de la Fuerza Aérea de Polonia con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos aparatos bajo bandera polaca.