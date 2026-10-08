Un joven de 19 años llevó a cabo un ataque en una escuela de formación profesional de Ostrołęka, en el norte de Polonia. El hecho dejó al menos ocho personas heridas y el sospechoso fue detenido poco después de escapar del establecimiento.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 11 de la mañana en el Complejo de Escuelas de Formación Profesional N.º 4, ubicado a unos 120 kilómetros al noreste de Varsovia. Según informó la Policía, el atacante utilizó un arma blanca para agredir a varias personas dentro y en las inmediaciones de la institución.

Entre los heridos hay cuatro estudiantes, dos profesores y dos personas que se encontraban fuera del establecimiento. Si bien no hubo víctimas fatales, una de ellas permanece en estado de gravedad. Algunos de los heridos debieron ser trasladados a centros médicos locales.

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El sospechoso, identificado por las autoridades como Jakub Z., huyó después del ataque y fue encontrado a menos de un kilómetro de la escuela, cerca de la orilla de un río. Los efectivos lo detuvieron y constataron que también estaba herido. Según los fiscales, las lesiones que presentaba habrían sido provocadas por él mismo.

Tras el ataque, el establecimiento fue cerrado y las autoridades desplegaron un operativo para determinar qué ocurrió. Además, los bomberos encontraron una mochila sospechosa dentro de la escuela y comenzaron a analizar su contenido. Los estudiantes que permanecían en el edificio fueron evacuados y recibieron asistencia.

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El alcalde de Ostrołęka, Paweł Niewiadomski, aseguró que la situación estaba bajo control y anunció que los alumnos y otras personas afectadas recibirían apoyo psicológico. También convocó una asamblea para discutir la situación de la violencia escolar en Polonia e insistir en la necesidad de medidas de seguridad.

Por el momento, se desconoce el motivo del ataque y los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos.