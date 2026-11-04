Chapeaux, la nueva banda femenina argentina surgida de Popstars 2026, ya tiene sus primeras presentaciones en agenda. Después de la gran final del reality musical de Telefe, las cinco integrantes seleccionadas se preparan para dar el salto de la televisión a los escenarios, con una aparición prevista en el show de Martín Cirio y un recital propio en el Movistar Arena.

La formación definitiva se conoció este martes, durante la última emisión del programa conducido por Nico Vázquez. Las elegidas fueron Juana Distéfano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner.

La decisión estuvo a cargo del jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, quienes evaluaron el desempeño de las participantes durante los distintos desafíos musicales y de convivencia.

De esta manera, las cinco jóvenes comenzarán una nueva etapa profesional después de superar una competencia que reunió inicialmente a 15.000 aspirantes.

Cuándo y dónde será la primera presentación de Chapeaux

La primera aparición de la banda frente al público está prevista para el sábado 14 de noviembre de 2026 en el estadio de Huracán, durante el espectáculo de Martín Cirio.

La información fue adelantada por el periodista Agus Rey en Bondi Live, quien aseguró que las integrantes de Chapeaux compartirán escenario con el streamer antes de realizar su primer concierto propio.

La participación tiene un vínculo especial con el recorrido de las artistas en Popstars, ya que Cirio formó parte del equipo del reality como coach espiritual y acompañó a las concursantes durante su preparación.

La presentación permitirá que las cinco integrantes tengan uno de sus primeros encuentros con el público fuera del formato televisivo.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la duración de su participación ni el repertorio que interpretarán.

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El esperado debut en el Movistar Arena

Después de su participación en Huracán, Chapeaux tendrá su primer gran concierto propio el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El espectáculo se realizará en el estadio cubierto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo y marcará el comienzo de la actividad profesional de la banda.

La fecha fue anunciada durante las últimas emisiones de Popstars, cuando las participantes todavía competían por los cinco lugares disponibles.

La venta de entradas contempla una preventa para clientes del BBVA desde el miércoles 4 de noviembre a las 16, mientras que la venta general comenzará el jueves 5, también a las 16.

Los tickets se comercializarán a través del sitio oficial del Movistar Arena, con diferentes ubicaciones y precios según el sector elegido.

Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux

La nueva banda quedó integrada por jóvenes de entre 18 y 21 años, con diferentes experiencias dentro del mundo artístico.

Juana Distéfano, de 19 años, fue la primera participante en recibir la confirmación del jurado. Además de su formación musical, cuenta con un canal de YouTube en el que comparte contenido desde hace varios años.

Mía Piñeiro, de 18, es nieta del reconocido violinista Fernando Suárez Paz, quien acompañó a Astor Piazzolla. La joven también desarrolla su interés por la fotografía.

Magalí Altamirano, de 19 años, tiene experiencia en comedia musical y forma parte del elenco de Soy Luna: Volver a rodar, la nueva producción de Disney.

María Adolfina Pérez, también de 19, es oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos. Había llegado a Buenos Aires para estudiar Periodismo, pero decidió apostar por su carrera musical.

Kala Bidner, de 21 años, es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. En 2022 fue convocada para interpretar el Himno Nacional Argentino antes de un amistoso de la Selección argentina frente a Estonia.

El primer videoclip de Chapeaux

Durante la gala final del martes, Telefe también presentó el primer videoclip oficial de la banda, correspondiente a la canción “Me provoca”.

El tema había sido trabajado por las participantes durante las últimas semanas del reality, pero el lanzamiento permitió escuchar por primera vez la versión grabada con las voces definitivas de las cinco ganadoras.

La emisión del video marcó el cierre de la competencia y el comienzo del proyecto musical que buscará continuar fuera de la televisión.

Con su formación definida, una primera canción presentada y dos fechas en agenda, Chapeaux comienza a preparar su llegada a los escenarios después de tres meses de audiciones, ensayos y eliminaciones.