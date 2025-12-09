Este lunes, en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López volvieron a tener un ida y vuelta cargado de humor y picardía. En medio del desafío, el exfutbolista reveló qué es lo que más le molesta de la conductora.

Todo comenzó cuando López tuvo que hacer dupla con Susana Roccasalvo. En un momento de la prueba, Wanda comenzó a gritar indicaciones de la receta. En su entrevista individual, Maxi no dudó en lanzar un comentario filoso: "El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchando ese timbre. No lo quiero más".

Acto seguido, la empresaria se acercó a la estación de su ex y le dijo: "Vos tenés una paz, una tranquilidad que nada te saca de quicio". López, con ironía, retrucó: "Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora déjame estar tranquilo, por favor". A lo que ella respondió, recordándole el tiempo del desafío: "Sí, pero mirá el tiempo, allá, arriba, te quedan 15 minutos".

El cruce continuó cuando Wanda mencionó la dinámica con Roccasalvo: "Ella dijo que dominaba, elegiste vos pata y muslo. Me acaba de decir que ella manejaba el plato". Inmediatamente, Maxi lanzó una frase polémica: "No, con las mujeres es así: vos tenés que hacerle pensar que manejan, pero en realidad no manejan. Y después te secan, como el pollo".

La conductora le respondió: "No sé, para mí manda ella igual". A lo que López, con tono irónico, cerró: "Sí, Wanda mandan las mujeres".

En MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara volvió a demostrar su estilo filoso con un comentario que puso en el centro de la escena a Maxi López y al Turco Husaín. "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes", lanzó la conductora sin filtro y con tono divertido.

El momento ocurrió cuando López se acercó al jurado para mostrar su preparación. Allí, Wanda aprovechó la ocasión para recordar viejas anécdotas de amistad: "Él a muerte con el turco, entre bomberos...", dijo primero, y enseguida sumó con picardía: "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes".

En su testimonio frente a cámara, Maxi no dudó en respaldar al exfutbolista y amigo de tantas aventuras. "Al Turco lo defiendo siempre. Es un amigo", afirmó con firmeza, dejando en claro la complicidad que los une.

Fiel a su estilo, Wanda volvió a traer recuerdos del pasado y agregó: "Maxi salía de fiesta y el Turco me decía que estaba lesionado en la camilla haciéndose masajes. Se cubren". Ante esas palabras, el Turco reaccionó sin vueltas: "Cualquiera está diciendo".

Finalmente, López reconoció cómo lo afectan las intervenciones de su ex. "Wanda siempre vuelve el pasado, me tira palitos", comentó en su entrevista individual, dejando en evidencia que la conductora no pierde oportunidad de sacar a relucir viejas historias.