El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Sin embargo, es uno de los pocos tumores que pueden ser detectados con un método sencillo antes de que manifieste síntomas.

La detección de esta enfermedad en etapas iniciales es lo que determina las posibilidades de curación, de ahí la importancia de insistir permanentemente, año tras año -sobre todo en octubre, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama- en los controles femeninos para detectar posibles lesiones en la mama antes de que sean palpables y cuando aún no han invadido en profundidad ni se han diseminado a los ganglios ni a otros órganos.

En la provincia de Santa Fe funciona la Agencia de Control del Cáncer. Desde allí informaron a Notife que por año se detectan en toda la bota santafesina unos 1600 casos nuevos de cáncer de mama, siendo el promedio anual de muertes de 521 casos.

Del número de casos nuevos por año, precisaron que el 77,02 % corresponden a mujeres mayores de 50 años, el 22,06% a mujeres de entre 30 y 49 años y el 0,92% a mujeres menores de 30.

Diagnosticar antes de que sea palpable

La doctora Graciela López de Degani (M.N. Nº 54957) es la directora de la Agencia de Control del Cáncer de Santa Fe. En diálogo con El Litoral explicó por qué es importante ganarle a la palpación de las famosas bolitas o durezas en las mamas y cómo.

“Trabajar en la detección precoz del cáncer de mama significa que hay que encontrar la enfermedad en estadíos pre-clínicos. Qué significa eso: significa detectarlo antes de que se lo pueda palpar. Y para eso la clave es la realización de una mamografía anual a partir de los 40 años, o a los 35 si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia de esa mujer. Hay estudios complementarios, como la ecografía y la resonancia pero se indicarán según el caso”, manifestó la funcionaria que es médica ginecóloga.

Y continuó: “La mamografía detecta lesiones en estadíos pre-clínicos. ¿Qué significa ésto? Significa que a través de la mamografía podemos ver en imágenes microcalcifcaciones en las mamas o distorsiones de tejido mamario que todavía no tienen traducción y que nos llevan a detectar la enfermedad cuando es una atipia celular que todavía no progresó a un estadío que puede llegar a dar metástasis o invasión ganglionar. Es apenas un grupo de microcalcificaciones que resecado en su totalidad hace que la enfermedad desaparezca por completo”.

Es en este estadío, el pre-clínico o antes de que sea palpable, que el cáncer de mama tiene una tasa de curación superior al 90 %.

Autoexamen mamario, ¿sí o no?

Varias son las posturas sobre el autoexamen mamario. Algunos médicos lo sugieren para que las mujeres estén atentas. Otros, en realidad, lo que recomiendan es que asistan al médico para que sea éste quien lo realice debido a sus conocimientos sobre cómo hacerlo correctamente.Más allá de la postura que tenga cada mujer, lo cierto es que si en el autoexamen mamario se palpa algo -que habrá que estudiar y analizar porque no siempre la patología es cáncer- ya no se estará en el estadío pre-clínico de la enfermedad que tanto se busca en la detección de un cáncer de mama.

“El autoexamen sigue existiendo y teniendo un lugar, pero si nosotros nos encontramos por autoexamen un volumen en los senos, una formación palpable en la mama... seguramente va a ser mayor a los 5 mm o a los 8 mm por lo menos y ahí ya hablamos de una enfermedad clínica”, dijo la doctora Graciela López de Degani. Y agregó: “ El hallazgo o lo que surja de un autoexamen es valioso, pero más valioso es hacer un estudio por imágenes antes, como la mamografia. No esperar a palpar algo. En definitiva seguir al pie de la letra lo que hay que hacer a partir de cierta edad o antes si hay antecedentes en la familia”.

Puede interesarte

Hay más conciencia

Octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo el 19 de octubre. La fecha no pasa inadvertida y las campañas de concientización suelen surgir efecto y movilizar a más de una mujer a realizarse un control anual de las mamas. Eso podría haber incidido a que las cifras de detección temprana aumenten y las muertes desciendan. Pero aún queda mucho por concientizar.

“En lo personal creo que hay mayor conciencia. También creo que es una obligación del Estado concientizar sobe esta enfermedad y tantas otras y acompañar con acciones, como fue la colocación de mamógrafos en toda la provincia. Octubre ya es considerado como el mes rosa. Año tras año vemos como la gente se suma a eventos que buscan concientizar, y eso es buenísimo. Pero hay que seguir trabajando”, finalizó la doctora Graciela López de Degani.

Sobre la Agencia de Control del Cáncer

La Agencia de Control del Cáncer es un organismo del Ministerio de Salud de la provincia que desempeña toda acción vinculada con la preservación de la salud de la población respecto al cáncer mediante la coordinación y articulación de acciones orientadas a la prevención de las patologías oncológicas, diagnóstico temprano y oportuno, acceso equitativo a tratamientos contra el cáncer y fomento de los cuidados paliativos y de soporte en toda la provincia.

Además, asume entre sus funciones la difusión y sensibilización acerca de la temática en la población general, la formación de recursos humanos profesionales que se desempeñan en los tres niveles de atención de la salud y su articulación entre los servicios de atención oncológica específicos de la provincia.

Cabe señalar que Santa Fe tiene un programa que se llama Navegadoras. Son personas que se encargan de acompañar a pacientes con cáncer para agilizar todo lo que tiene que ver con trámites, conseguir turnos, acercarse a los lugares de atención o si no tienen en claro los diagnósticos llamarlos, explicarles, acompañarlos…. La idea es no perder tiempo. El cáncer es una enfermedad donde el tiempo cumple un rol fundamental”, explica la directora provincial de la Agencia.

Actualmente hay 4 navegadoras: 2 en Rosario y 2 en la ciudad de Santa Fe.

"Después de un cáncer valorás más la vida" (*)

“Yo me hacía todos los controles, todos los años. Me acuerdo que en abril de 2014 me hice los controles y todos habían dado bien; pero en Julio me empezó a doler la mama izquierda. Otra vez nuevos estudios y resultados bien. Hasta que en diciembre me palpé algo duro. Sabía que no era algo bueno. Fui al médico y, después de la punción, me dicen finalmente que tenía cáncer de mama. La noticia la recibí el 2 de febrero de 2015. Fue un momento difícil. No tenía antecedentes, ni tampoco otra opción más que enfrentar la situación. Me operaron inmediatamente y el 9 de marzo arranqué con la primera quimio. Soy docente, y ese año me lo tomé. No podía verme sin pelo. Cuando te dan una noticia así, la cabeza te hace un clic y pensás en lo que hiciste hasta ahora. Valorás más tu vida y disfrutás de todo”.

(*) Viviana Cámara, paciente recuperada e integrante de la ONG Chicas Pink.

“La enfermedad de mi amiga me ayudó a tomar conciencia” (*)

“El cáncer de mama me llega indirectamente. Tengo una amiga que padeció la enfermedad y ella fue quien me invitó a sumarme a las Chicas Pink. Y no lo dudé. Sentí que era la forma de acompañarla. Es un grupo hermoso, que las devolvió a la vida a todas ellas.

Yo estoy convencida de que la enfermedad las hizo a ellas aprender a valorar otras cosas. Y a mi a tomar conciencia de los controles. Más que por miedo por prevención”.

(*) Viviana Marín, integrante de la ONG Chicas Pink.