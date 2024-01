Carla De Stefano abandonará la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) de manera voluntaria y sorprendió a todos sus compañeros. Tras subestimar el desapego de sus hijos, la hermanita tomó la drástica decisión de dejar el juego. Asimismo, no se sabe qué día de la semana que viene se irá.

En medio de la guerra entre Emma Vich y Catalina, Carla no aguantó más estar sin sus hijos y decidió dar un paso al costado. No es la primera vez que sucede esto y desde la producción decidieron no insistirle más en que se quede.

Se la vio llorando en más de una ocasión y transitando este primer mes del reality, donde pasó de todo. Un Gran Hermano colmado de furia y no solo por el apodo de la participante más polémica, Juliana Scaglione, si no, por las constantes faltas de respeto, la discriminación, los enfrentamientos y la misógina entre los participantes.

¿Por qué Carla De Stefano abandona la casa de Gran Hermano?

Este jueves 11 de enero, Carla dio los motivos de su salida: “Los motivos lo saben todos. Lo sabes vos, lo sabe Gran Hermano. Cada vez que hablo del tema me emociono. Es que sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos, yo pensé que iban a ser unas vacaciones de mamá que las iba a disfrutar. Vacaciones mentales de tanta demanda de tener cuatro hijos, que la iba a pasar bomba y que no iba a extrañar tanto", comenzó la Chula.

"Desde el día 2 que estoy acá, pasan los días y cada vez extraño más. Me di cuenta que esta casa que me humanizó mucho más aún de lo que soy, y me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos. No soy feliz estando tanto tiempo separada de mis hijos, y si no soy feliz no puedo brillar acá. Entonces no tiene sentido", agregó con lágrimas en sus ojos.

Santiago Del Moro le respondió: "Isabel decía 'me quiero ir' y yo no le creí. Pero a vos sí te creía que te querías ir, y ayer hablando con la producción les dije 'no quiero contener más a una mujer, a una mamá que le están pasando un montón de cosas. Yo soy papá también, y cada uno lleva su paternidad o su maternidad como puede. Por eso te entiendo".

"No te quiero retener más, Chula. Es lo mejor que podés hacer, la semana próxima esas puertas se van a abrir, y vas a salir por la puerta grande, como te mereces. Has sido una gran jugadora de este juego. Trata de unir, como madre que sos", le manifestó el conductor de Gran Hermano.

Por último, Carla De Stefano afirmó que “intentará arreglar los conflictos de la casa antes de irse”, y aprovechará sus últimos días dentro de la casa más famosa del país.

Puede interesarte

¿Cómo quedó la placa de nominados?

Los nominados en la cuarta gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) son: Zoe, Lisandro Alan, Carla (salvada por el líder), Catalina, Emmanuel, Agostina, y Sabrina.