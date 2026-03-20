Luego de todas especulaciones que despertó el conflicto que habría nacido entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, una nueva información -que lanzó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda- encendió las alarmas sobre el estado emocional de la artista.

En medio del revuelo mediático, la presentadora dejó en claro que la exposición y los rumores habrían impactado de lleno en la cantante, que viene siendo foco de versiones cruzadas en redes y programas.

Incluso, Yanina contó que intentó abrirle una puerta a Emilia para que dé su versión: “Yo le ofrecí derecho a réplica para que me cuente su historia y se cuente la versión. Y ahí que la gente decida”.

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“Yo le ofrezco este espacio. Si quiere yo hablo con ella, charlamos, que me cuente su historia, que me mande alguna prueba”, cerró Yanina Latorre en vivo.

Yanina Latorre: “Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones. No por nosotros, por todo el mundo”.

"Deprimida"



Porque Yanina Latorre reveló que Emilia Mernes está muy deprimida. pic.twitter.com/1HtXjOsGUR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 20, 2026

¿Qué contó Yanina Latorre?

Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y el fútbol, y tiene como protagonistas a Emilia Mernes y las “botineras”, tal como lo reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda.

Todo estalló luego de que la conductora del programa de América destapó detalles de una supuesta interna que se habría desatado en la famosa fiesta de campeones de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar: “Las botineras detestan a Emilia”, aseguró.

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Según relató, todo se remonta a un evento privado donde los futbolistas celebraron con sus familias: “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, expresó.

Pero la presencia de Emilia no habría caído nada bien: “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”.

Incluso fue más allá al intentar explicar qué le cuestionaban: “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar“, atinó a decir. Y cerró, tajante: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, siguió.