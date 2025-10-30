Un joven manejaba haciendo “wheelie” con la moto, atropelló a una mujer de 74 años y la dejó en estado delicado. Tras ello, el conductor fue detenido.

El violento episodio ocurrió este domingo cerca de las 20, en la intersección de calles 17 y 47, en la localidad bonaerense de Colón. La brutal secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Según se puede observar en la filmación, el conductor de 18 años manejaba realizando maniobras imprudentes con su moto Keller 110 cc color negra cuando impactó de lleno contra la víctima.

Los testigos señalaron que el conductor estaba alcoholizado y habría cruzado en rojo. De igual manera, según precisaron los medios locales, la calle por la que transitaba había sido cerrada parcialmente por las elecciones.

Por el brutal impacto, la jubilada, que caminaba junto a otra mujer, terminó inconsciente sobre el asfalto. Enseguida, los vecinos alertaron al personal de Emergencias que rápidamente llegó a la zona.

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Municipal de urgencia y desde entonces permanece internada en terapia intensiva luchando por su vida. El motociclista, por su parte, sufrió lesiones leves y está fuera de peligro.

Por orden de la UFI y J Descentralizada N° 2 de Colón, se inició una causa caratulada “lesiones culposas agravadas”. Además, se solicitó la detención del acusado, quien fue indagado este lunes.

La investigación encuentra a cargo de la fiscalía interviniente, que realizó tareas en la zona y solicitó la filmación del violento impacto para intentar establecer cómo sucedió todo.