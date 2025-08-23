Los Pumas tendrán este sábado una nueva oportunidad para medirse con el rival más temido del rugby mundial: los All Blacks. El duelo se jugará en el estadio José Amalfitani de Vélez, donde el equipo argentino buscará revancha tras la derrota sufrida en Córdoba.

El partido corresponde a la segunda jornada del Rugby Championship y será transmitido en vivo desde las 16:30 por Disney+ y a partir de las 17:40 por ESPN. El kick-off está programado para las 18:10.

Así llegan Los Pumas y los All Blacks a la revancha

El último sábado, el estadio Mario Kempes de Córdoba fue testigo de un récord de asistencia para un partido de rugby en la Argentina: 55.724 personas presenciaron el choque entre ambos seleccionados. Sin embargo, la fiesta fue completa solo para los neozelandeses, que se impusieron por 41 a 24.

Los Pumas volvieron a tropezar ante un rival que no perdona errores. Ya en el primer tiempo, los All Blacks sacaron una diferencia que resultó imposible de remontar, pese a que el equipo argentino llegó a ponerse 31 a 24 en la segunda etapa. Dos tries más de los hombres de negro sellaron la historia y dejaron la diferencia final en 17 puntos.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi sumó así su 16° derrota en 17 partidos ante Nueva Zelanda jugando como local. El único resultado distinto fue el recordado empate 21-21 en 1985. Los All Blacks, además, repitieron la dosis de seis tries, igual que en el último cruce en Eden Park, donde ganaron 42 a 10 el año pasado.

Los All Blacks, invictos en Vélez y con la historia a favor

Nueva Zelanda vuelve a un escenario que le sienta cómodo: el estadio de Vélez, donde ganó las siete veces que jugó. El entrenador Scott Robertson apostó en Córdoba por un equipo pragmático, que buscará repetir su costumbre de ganar en la Argentina.

La provincia de Córdoba fue testigo del 40° triunfo de Nueva Zelanda sobre la Argentina en la historia. El historial se completa con el empate de 1985 y las tres victorias argentinas, todas en condición de visitante: 25-20 en Parramatta (2020), 25-18 en Christchurch (2022) y 38-30 en Wellington (2023).

Por el Rugby Championship, los All Blacks ganaron 21 partidos y Los Pumas solo tres. El Amalfitani recibirá a Los Pumas por 40° vez desde su primer partido internacional en 1986.

Puede interesarte

Formaciones de Los Pumas y los All Blacks

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Marcos Kremer, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece y Will Jordan. Entrenador: Scott Robertson.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Pasilio Tosi, Josh Lord, Wallace Sititi, Finlay Christie, Quinn Tupaea y Damian McKenzie.

Árbitro: Nick Berry (Australia).

Estadio: Vélez Sarsfield.

Hora de inicio: 18.10

TV: ESPN y Disney+.