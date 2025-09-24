Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, iban a una fiesta, pero los investigadores sospechan que fueron víctimas de una trampa narco.

Las tres jóvenes se subieron de manera voluntaria a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, según se determinó por las cámaras de seguridad, a las nueve y media de la noche del viernes. Era conducida por un hombre, que es uno de los cuatro detenidos este miércoles.

El celular de Lara se activó ese mismo día a las 23, 14 en la zona de Florencio Varela donde finalmente hallaron los cuerpos enterrados y atacados con saña. Se esperan los resultados de las autopsias pero los forenses que estuvieron en el lugar señalaron que la data de la muerte sería entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, sostuvo: “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

La hipótesis de los investigadores es una emboscada preparada por una banda narco, aunque se desconocen las causas.

Tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas y las cámaras de seguridad, la Policía pudo reconstruir el trayecto con el que llegaron al casa donde se cree que las asesinaron dentro y luego las enterraron desmembradas en el patio. Los peritos lograron identificar a las jóvenes por “señas particulares, tatuajes y vestimenta”. La familia de cada una de las víctimas hizo el reconociendo.

Entre los detenidos está la dueña de la casa y una pareja que estaba limpiando cuando llegó la policía. Había un nene de 8 años que es hijo de una de las detenidas.

La camioneta utilizada para trasladar a las jóvenes fue hallada incinerada a cien metros del lugar. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”, sostuvo el ministro a la prensa.

"Ahora estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales”, agregó Alonso.

Según los vecinos en la casa no veían entrada y salía de gente, como se da en las casas donde se vende droga, pero si estaba la música muy alta todos los días.

Los investigadores están buscando los teléfonos de las víctimas, donde esperan encontrar información con respecto a quien las contactó y tratando de dar con los otros implicados, ya que estos detenidos en principio están acusados de encubrimiento.

“Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco. Primero que es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que tenemos, que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho”, aseguró Alonso.

“Pasó algo, vieron algo, ocurrió algo, fueron utilizadas por otros para hacer determinación. No lo sabemos todavía eso”, señaló y agregó: “Esto no es algo que es una fiesta, que pasó un homicidio, que se fue de las manos. Desde el primer momento hay una estrategia que estuvo planificada minuciosamente para engañarlas y para llevarlas a un lugar donde las mataron”.

A los investigadores les llama la atención la saña con que fueron atacados los cuerpos, una tenía una bolsa en la cabeza, intentaron quemarlos, las desmembraron y las enterraron tratado de buscar impunidad.