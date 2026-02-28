Divina Gloria no volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano 2026 por recomendación médica. Así lo confirmó Santiago del Moro a través de sus redes sociales.

“Por recomendación médica, Divina Gloria queda fuera de juego. Por tal motivo, y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresarán dos jugadores a la casa”, detalló.

Se confirmó cuál fue el problema de salud que obligó a Divina Gloria a dejar “Gran Hermano 2026″

Este miércoles por la noche, Santiago del Moro contó cuál fue el cuadro de salud que obligó a Divina Gloria a dejar Gran Hermano 2026 (Telefe) por unos días.

“A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios, de chequeos, en una clínica cercana”, le informó a los concursantes.

Asimismo, dio detalles de los pasos a seguir respecto a la participantes: “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación, porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y la firma del médico, no va a regresar a la competencia”.

Tras la salida de Daniela De Lucía y Divina Gloria de Gran Hermano 2026, comenzaron a circular versiones sobre posibles incorporaciones que ya estarían en carpeta para sumarse al reality.

Uno de los nombres que tomó fuerza en las últimas horas es el de Camila “Camilota” Costa, conocida por su vínculo familiar con Thiago Medina y por su paso previo por el universo del programa.

De acuerdo a lo que trascendió en distintos ciclos de espectáculos, la joven habría estado cumpliendo el aislamiento obligatorio en un hotel, paso previo a ingresar a la casa.

El periodista Santiago Sposato aseguró que se trata de una de las alternativas que la producción mantiene en reserva y que podría concretarse su entrada en breve. Su conocimiento del juego y de la dinámica del encierro serían puntos a favor a la hora de adaptarse rápidamente.

Otra de las candidatas que suena es Alejandra Majluf, cuyo posible desembarco llamó la atención en los programas de actualidad. Con una extensa carrera en ciclos infantiles y telenovelas populares, su perfil aportaría un condimento diferente al reality.

La periodista Cora Debarbieri fue quien mencionó su nombre en televisión, destacando su recorrido profesional y sus trabajos junto a figuras como Tato Bores y Nicolás Repetto. Además de su experiencia artística, Majluf es reconocida por su presencia mediática y sus vínculos con el ambiente del espectáculo, lo que podría convertirla en un perfil atractivo para esta nueva etapa del juego.