Emiliano Martínez continúa agrandando su historia en el fútbol: fue elegido en los Premios The Best de la FIFA a mejor arquero. Como ocurrió en octubre pasado, cuando se llevó el “Trofeo Lev Yashin”, en la gala del Balón de Oro 2024, el Dibu sumó otro gran premio individual a su colección.

Un panel de “expertos” seleccionó en primera instancia a los siete mejores guardametas del año. Dibu quedó por encima del brasileño Ederson del Manchester City (16 puntos) y el español Unai Simón Athletic Club (13) en la votación final. Obtuvo 26 puntos, que es el promedio generado a raíz del apoyo de los técnicos (518 puntos), los capitanes (529), la prensa (512) y los aficionados (515.903).

El ucraniano Andriy Lunin del Real Madrid (11), el español David Raya del Arsenal (5), el italiano Gianluigi Donnarumma del París Saint-Germain (1) y el francés Mike Maignan del AC Milan (0) quedaron en las otras ubicaciones.

Cada uno de los votantes (entrenadores de las selecciones nacionales, capitanes de las selecciones nacionales, periodistas expertos en fútbol e hinchas) eligieron a sus tres favoritos (se le otorgaron puntos a cada nominado dependiendo del lugar donde habían sido ubicados: cinco puntos para el primer lugar, tres para el segundo y uno para el tercero). Las elecciones finales de los cuatro grupos representaron el 25% del total de la votación, independientemente de la cantidad de integrantes de cada grupo.

Martínez venía de convertirse en el primer futbolista en ser elegido en dos oportunidades con el Trofeo Lev Yashin, ya que lo había conseguido el año pasado. En este caso, FIFA difundió la lista con los votos: Lionel Messi, Lionel Scaloni y el periodista Claudio Mauri, como representantes del país, lo pusieron en el primer lugar.

La Pulga además ubicó a Simón y Donnarumma en los otros dos escalones de sus votos. Mientras que el DT de Pujato seleccionó a Raya y Maignan como segundo y tercer mejor arquero, respectivamente.

Entre algunos capitanes destacados que participaron de la votación aparecieron el brasileño Danilo (puso a Dibu tercero), el chileno Arturo Vidal (no eligió a Martínez), el colombiano James Rodríguez (ubicó a Emiliano segundo) o el italiano Donnarumma, quien no se posicionó entre sus votados pero tampoco seleccionó al Dibu. El neerlandés Virgil Van Dijk y el español Álvaro Morata dejaron de lado a Martínez y no lo ubicaron entre sus tres arqueros preferidos.

“Otra vez el mejor: Emiliano Martínez es emblema de la Selección Argentina y del Aston Villa, y nuevamente elegido el mejor arquero del planeta”, celebró la cuenta oficial de La Scaloneta en sus redes sociales.

El mensaje de la AFA para el Dibu Martínez por su nuevo premio obtenido por parte de la FIFA

El argentino también fue parte del once ideal elegido por la FIFA. Con su nombre bajo los tres palos, fue acompañado por el español Dani Carvajal, el alemán Antonio Rüdiger, el portugués Rúben Dias, el francés William Saliba; el inglés Jud Bellingham, el ibérico Rodri, el legendario Toni Kroos; el joven Lamine Yamal, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Junior.

El 11 ideal en los premios The Best

El reconocimiento se da en medio de la renovación del ex Independiente con el club británico, dado que Dibu ha firmado un nuevo contrato con el Aston Villa de Unai Emery. El vínculo vigente se extenderá hasta 2029. Así lo ha informado la institución inglesa.

Después de una serie de acuerdos de cesión, el mejor arquero del planeta se unió a los villanos procedente del Arsenal en septiembre de 2020, ocho años después de su debut con los Gunners.

Desde su arribo al club de Birmingham, el Dibu se ha convertido en un referente del plantel, donde disputó más de 150 compromisos oficiales y se convirtió en héroe de los argentinos en la consagración del Mundial de Qatar en 2022 y las dos últimas ediciones de la Copa América que se jugaron en Brasil y Estados Unidos.

Asimismo, su compatriota y compañero en la selección argentina, Alejandro Garnacho, fue condecorado con el Premio Puskas a mejor gol.

LOS ANTERIORES GANADORES DEL PREMIO FIFA THE BEST A MEJOR ARQUERO

2023 - Ederson | Thibaut Courtois | Yassine Bounou

2022 - Emiliano Martinez | Thibaut Courtois | Yassine Bounou

2021 - Edouard Mendy | Gianluigi Donnarumma | Manuel Neuer

2020 - Manuel Neuer | Alisson | Jan Oblak

2019 - Alisson | Marc-Andre ter Stegen | Ederson

2018 - Thibaut Courtois | Hugo Lloris | Kasper Schmeichel

2017 - Gianluigi Buffon | Manuel Neuer | Keylor Navas