Una niñera, Verónica, fue despedida, de su trabajo por una “denuncia anónima” que recibió la empleadora en su domicilio. A través de una carta que le llegó la dueña de casa, una abogada, tomó la decisión de pedirle que renunciara. El hecho ocurrió en Paraná en plena pandemia del covid-19.

La mujer trabaja realizando quehaceres domésticos y además cuidaba a la niña del matrimonio. En la carta anónima se acusaba a Verónica de tener relaciones sexuales con el esposo de la abogada. “Su marido se acuesta con su empleada, la que le cuida la nena”, dice el escrito.

Tras el hecho, la abogada le pidió que renuncie y que a cambio le iban a dar buenas referencias. “Anteriormente no hubo problemas y me pidió la renuncia a lo cual me negué”, había comentado la mujer al programa televisivo en el que detalló que ella no quiso renunciar y la despidieron.

Puede interesarte

Verónica detalló que padecía una enfermedad en la zona genital y eso le impedía tener relaciones sexuales, por lo que desacreditaba totalmente la carta anónima, pero la empleadora no le creyó e igual tomó la determinación de despedirla.

El hecho ocurrió en plena pandemia, cuando regia el Decreto 329 el que el Gobierno Nacional dispuso la prohibición de efectuar despidos sin causa o por causa de falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, todo ello en el marco de las medidas de emergencia por la Pandemia COVID 19.

En este marco, Verónica, aseguró que desde aquel entonces “nunca cobró la indemnización” y pide soluciones al respecto.