Una joven pareja que el pasado domingo fue a pasear al shopping Portal Rosario, en la zona norte, sufrió un robo mientras realizaban compras. Delincuentes violentaron la cerradura de una puerta del Ford Ka que habían dejado estacionado y sustrajeron una mochila con pertenencias.

La denuncia fue radicada por la dueña del auto, una joven de 28 años de Casilda que fue al shopping junto con su novio. Afirmó ante la Policía que tras una hora en el centro comercial volvió al vehículo y encontró en el asiento del conductor algunos elementos que estaban en el baúl.

Según la constatación realizada, robaron su mochila que contenía un celular, tarjetas de crédito y débito y una notebook. También se llevaron la rueda de auxilio y el kit de seguridad.

Puede interesarte

La víctima aseguró que el auto estuvo estacionado entre las 18 y las 19.20 en el estacionamiento del centro comercial. Aparentemente, no fue la única en sufrir un hurto de estas características el mismo domingo.