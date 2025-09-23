La Policía Judicial de Portugal informó este martes la detención de dos mujeres, ambas de 81 años, sospechadas de haber provocado varios incendios forestales en distintas zonas del país durante los últimos meses.

Una serie de focos en Oporto

Según el comunicado oficial, una de las detenidas estaría vinculada con al menos cinco incendios rurales ocurridos entre el 26 de junio y el 7 de agosto en el municipio de Paredes, en el área metropolitana de Oporto.

Las llamas se registraron en la misma zona y en horarios similares, e incluso en dos ocasiones comenzaron en focos consecutivos “aparentemente para maximizar el efecto del fuego”.

Los siniestros consumieron cerca de 20 hectáreas de bosque y arbustos, afectando una importante mancha forestal y poniendo en riesgo viviendas de la región.

Otro caso en el Algarve

La segunda mujer fue detenida este lunes en Loulé, en la región del Algarve, acusada de iniciar un incendio forestal hace diez días. Según los investigadores, habría prendido fuego de manera directa en un área de vegetación seca, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Investigaciones en curso

Las autoridades lusas señalaron que, hasta el momento, ninguna de las sospechosas brindó explicaciones sobre los motivos de su accionar. Ambas quedaron a disposición de la justicia para la aplicación de medidas preventivas.