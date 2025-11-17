Un caso estremecedor sacude a la localidad de Cinfães, en el distrito de Viseu, Portugal. José Lucas, un nene brasileño de 9 años, sufrió la amputación de dos dedos dentro de la Escuela Básica de Fonte Coberta, en un episodio que su madre asegura que forma parte de un largo historial de violencia y discriminación que el chico venía padeciendo.

Un ataque en el baño y una escena desesperante

El hecho ocurrió apenas una hora y media después de que el nene llegara al colegio. Según relató su madre, Nívia, dos compañeros lo siguieron al baño y le cerraron la puerta sobre los dedos con tanta fuerza que lograron amputarlos. En medio del dolor, José Lucas no pudo abrir la puerta y tuvo que arrastrarse para pedir ayuda.

La primera empleada que lo vio se descompensó por el impacto. La segunda, desconcertada, llegó a preguntarle al chico: “¿Por qué vine más temprano a la escuela?”. Mientras trataban de contener la hemorragia y enfriar la zona, el colegio llamó a la madre.

Pero la docente del curso, Sara Costa, intentó minimizar la gravedad y le aseguró a Nívia que el nene “estaba jugando” y que “se machucó con la puerta”, pese a que de fondo se oía a alguien pedir una ambulancia.

José Lucas ya había sido víctima de varias agresiones. (Foto: gentileza g1).

“Nadie me dijo que había perdido los dedos”

Nívia llegó en minutos. Nadie le informó lo que había pasado realmente. Recién al ingresar al edificio encontró a su hijo en el piso, llorando de dolor, con la mano vendada y una tela en la boca para soportar el sufrimiento.

“Mi hijo no le pega a nadie. ¿Voy a enseñarle a mi hijo a pegar?”, reclamó la mujer ante el personal escolar.

Los bomberos tardaron más de media hora en llegar. La institución había guardado uno de los fragmentos amputados, pero no estaba claro si faltaba otro. “No sé si eran dos o tres dedos, porque no quisieron revisar”, le dijo un rescatista a la madre.

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentilezas)

El nene fue operado durante tres horas. Los médicos confirmaron que no se podían reimplantar las partes amputadas. José Lucas perdió la primera falange del dedo mayor y del índice. “El mayor quedará sin uña, el índice con solo la mitad”, explicó la madre.

Tras la operación, el hospital dio aviso a una asistente social, que activó una investigación de la Comisión de Protección de Niños y Jóvenes. La profesional fue tajante: “Siguen diciendo que fue una travesura. Si podés cambiar de escuela y de ciudad, hacelo.” Cuando Nívia fue a la policía, le respondieron que se trató de un “accidente”, la misma versión que sostuvo la escuela.

Recién cuando la madre expuso el caso en redes sociales la situación tomó repercusión. “Vine a Portugal por una vida mejor. Ahora tengo que empezar otra vez. Tengo miedo”, confesó la mujer, oriunda de Belém, Brasil, que vive desde hace siete años en el país europeo.

Un historial de agresiones y discriminación

Nívia aseguró que su hijo sufría ataques desde principio de año: tirones de pelo, patadas, marcas en el cuello y hasta intentos de asfixia. Para ella, los motivos son claros: “Lo agreden porque es brasileño, negro, tiene sobrepeso y es nuevo en la escuela.” Aun así, el establecimiento siempre catalogó los hechos como “bromas”.

Las secuelas emocionales también preocupan. “Durante el día está bien, pero a la noche llora y pregunta quién va a pagar lo que le hicieron”, contó la madre. “Yo trato de contenerlo, pero todavía estoy procesando todo.” Tras la conmoción, la familia decidió mudarse y busca garantizar la seguridad del nene.