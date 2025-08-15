Un operativo conjunto de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste (GOC-NEA) impidió el ingreso ilegal de 300 ampollas de fentanilo en Posadas, Misiones.

El procedimiento comenzó cuando personal de Prefectura realizaba vigilancia nocturna. Con visores especiales detectaron una embarcación proveniente de Paraguay que cruzó el río Paraná y llegó a la zona conocida como Costero de Gurapá.

La embarcación regresó a su país tras dejar un bulto en la ribera argentina. Ante la sospecha de un delito, los efectivos fueron al lugar junto a integrantes del GOC-NEA.

Puede interesarte

Allí encontraron un paquete abandonado con 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0,05 mg/ml, solución inyectable, identificadas con la marca “Prinosil”. El cargamento estaba valuado en más de 60 millones de pesos argentinos.

La Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, a cargo de la doctora Silvina Flavia Gutiérrez, ordenó el secuestro de la mercadería y el inicio de las actuaciones correspondientes.