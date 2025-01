A más de 48 horas de la desaparición del tatuador argentino Franco Toro (30), quien el miércoles a la mañana se arrojó al mar para rescatar a dos amigas y se perdió en aguas de la playa El Emir, la Prefectura de Punta del Este, con prudencia, le dijo a Clarín este viernes que "oficialmente se está buscando un desaparecido con casi ninguna posibilidad de vida".

Alejandro Pérez, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Armada, remarca que "el paso del tiempo, las circunstancias de la búsqueda y las estadísticas no están dadas para pensar que pueda haber alguna presunción de que el ciudadano argentino pueda estar con vida. Sería un milagro realmente".

A tono con Pérez, el prefecto Sebastián Sorribas, responsable del operativo, también apeló a los cuidados, aunque deslizó que "se está buscando un cuerpo. Acá no hay expectativas, pero de todas maneras la búsqueda prosigue. A media mañana se interrumpió el despliegue marítimo debido a las inclemencias climáticas, pero continúa por tierra, en un radio de mayor kilometraje".

Según se pudo averiguar, se estima continuar la búsqueda "en la zona cero, que es algo que nunca se deja porque es un lugar donde la esperanza de que esté ahí no se pierde. Hay que esperar que la naturaleza haga lo suyo y tal vez tengamos un poco más de suerte", destacó Sorribas. “En tierra, gastar muchos recursos, con las playas como están, no es la mejor idea o lo más inteligente. Con la cantidad de gente, en diez segundos me entero si hay algo raro, la gente enseguida avisa. El enfoque va a estar más bien aeronáutico, si tenemos disposición de horas, y náutico lo más lejos que se pueda”, indicó.

Otro punto de rastreo será la conocida como la zona de La Cantera, donde se encuentran los restos del buque maderero Santa María de Luján, hundido en 1965. "Es un sitio que atrae todo tipo de residuos y restos marítimos, podría llegar a estar ahí, es sólo una posibilidad que tenemos que descartar. Pero se trata de un punto de difícil acceso, ya que las rompientes son muy peligrosas".

Sobre los tiempos de búsqueda, las autoridades enfatizaron que "apelaremos a la coherencia y a lo que nos permitan los medios. Estamos en enero, en Punta del Este; en la medida que las emergencias que tengamos sean controlables, y pueda destinar los medios a seguir buscando, voy a seguir buscando”, hicieron saber.

Según las palabras de Pérez y Sorribas, queda la sensación que será más factible encontrar a Franco Toro cuando su cuerpo emerja a la superficie.