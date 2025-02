Cecilia Milone se encuentra en el centro de un escándalo después de que se reveló su romance secreto con el fallecido Chico Novarro en un programa de televisión. Según Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos en el espectáculo, Cecilia se había pegado al portero eléctrico para pedir ver a Chico Novarro cuando este se estaba muriendo, y se quiso despedir de él, aunque no pudo hacerlo.

Además, se reveló que Cecilia visita regularmente el cementerio donde se encuentran los restos de Chico Novarro, quien falleció en 2023, y se encarga de que su espacio esté limpio.

Cuando los periodistas del programa intentaron obtener una declaración de ella, Cecilia se mostró enojada y asustada, y llegó a decir que "prefiero que me atropelle un auto" cuando se le acercaron.

Puede interesarte

La actriz también expresó su descontento con la presencia de los medios en su puerta, diciendo que "no me gusta, no me jodan más, no me gusta en la puerta de mi casa, me da miedo". Cecilia intentó evitar dar declaraciones y se cruzó de vereda para no ser grabada, lo que ha generado un gran revuelo en los medios y ha puesto en el centro de atención su romance secreto con Chico Novarro.