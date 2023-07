La Academia de Televisión estadounidense dio a conocer este miércoles la lista de nominados a los premios Emmy 2023.

considerando las producciones televisivas emitidas entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo de esta temporada.

Se conocieron las nominaciones a los Premios Emmy 2023 y tres series de HBO se convirtieron en las que más candidaturas tienen. Mientras que el drama Succession es la primera en la lista, con 27, The Last of Us se ubicó segunda, con 24 y The White Lotus, tercera, con 23.

La 75° ceremonia de entrega de los galardones que da la Academia de la Televisión de los Estados Unidos está pautada el 18 de septiembre, pero debido al paro de guionistas, peligra su realización.

Es que a la protesta de los escritores que ya lleva varias semanas se le podría sumar un reclamo del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), que se mantienen firme en la idea de apoyar a los guionistas.

LAS PRINCIPALES NOMINACIONES A LOS PREMIOS EMMY 2023

Succession encabezó a todos los nominados, incluida la categoría de mejor serie de drama, que ganó dos de los últimos tres años. Obtuvo tres nominaciones a mejor actor de una serie de drama, con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin y Sarah Snook con una a mejor actriz. Cuatro integrantes del elenco, además, fueron elegidos para competir entre los actores de reparto.

"Succession" es una de las series más nominadas a los Emmy. (Foto: HBO)

A su vez, The White Lotus dominó en las categorías de reparto, al obtener cinco nominaciones a la mejor actriz de reparto en un drama, incluidas las que fueron para Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza, y cuatro más a mejor actor de reparto; mientras que Bella Ramsey y Pedro Pascal obtuvieron cada uno nominaciones por su trabajo en la enorme serie The Last of Us.

Entre las comedias, la que lideró fue la bien ponderada Ted Lasso, que se llevó 21 nominaciones, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor para el comediante Jason Sudeikis.

MEJOR SERIE DE DRAMA

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Los actores Pedro Pascal y Bella Ramsay son los protagonistas de "The Last of Us". (Foto: HBO).

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Merlina

SERIE DE ANTOLOGÍA O LIMITADAS

Bronca

Dahmer

Daisy Jones & the Six

Fleishman is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

ACTOR EN DRAMA

Jeremy Strong, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Brian Cox, Succession

Jeff Bridges, The Old Man

ACTRIZ EN DRAMA

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

ACTOR DE COMEDIA

Jeremy Allen White, The Bear

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Bill Hader, Barry

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

ACTRIZ EN COMEDIA

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Christina Applegate, Dead to Me

Jenna Ortega, Merlina

Natasha Lyonne, Poker Face