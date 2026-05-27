La edición 2026 de los Premios Gardel, organizada por CAPIF, volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música argentina en una noche que combinó expectativa, shows en vivo y reconocimientos a la excelencia artística. La ceremonia se realizó el martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max, en el marco de la Temporada de Premios de ambos canales. La jornada comenzó con la entrega de algunos galardones en una primera gala por la tarde, para luego dar paso a la tradicional ceremonia nocturna que revelaría los premios más codiciados. Al final de la noche, Milo J se llevó el galardón de oro en reconocimiento a La vida era más corta, su último álbum.

En la presente edición, los Premios Gardel 2026 presentaron 53 categorías, reflejando la diversidad de géneros y propuestas que hoy caracterizan a la música argentina. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes compiten en las principales ternas. En la conducción estarán Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi, reforzando la apuesta del evento por figuras reconocidas del ámbito musical y mediático.

Antes del inicio de la gala central, ya se conocían los primeros ganadores. Milo J se alzó con el premio a la Mejor canción de folklore por “Niño” y la canción “Luciérnagas” (junto a Silvio Rodríguez) fue reconocida como Mejor canción de autor. Además, “Bajo de la piel” (con dirección de Teresa Carril) ganó como Mejor videoclip corto y el álbum “La vida era más corta” de Milo J ya sumaba varios premios en la jornada. Nathy Peluso fue premiada por “Malportada” en la categoría Mejor álbum artista tropical/cumbia, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso obtuvieron la estatuilla a Mejor canción pop rock con “#Tetas”. Entre las colaboraciones internacionales, “In the City” de Charly García & Sting también fue reconocida en Mejor canción de rock y Mejor colaboración.

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La consagración definitiva llegó sobre el cierre de la ceremonia. Cuando Diego Leuco anunció que La Vida Era Más Corta se quedaba con el Álbum del Año y el Gardel de Oro 2026, Milo J subió al escenario visiblemente emocionado junto a todo su equipo. “No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, dijo apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”, expresó el artista de Morón, que también le dedicó unas palabras a su madre y mánager, Aldana: “Se la bancó”. Sobre el final de su discurso, resumió el significado personal de la noche con una frase que terminó de sellar su consagración: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.

Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

“Advertencia” – Babasónicos

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Con Otra” – Cazzu

“Favorita” – Angela Torres

“El gordo” – Marilina Bertoldi

“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo

“Fresh” – Trueno

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del Año

“In the City” – Charly García & Sting

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso

“A tres días de la tierra” – Eruca Sativa

Ingeniería de Grabación

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADORA)

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie CullenFuera de lugar – Liliana Herrero

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADOR)

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Páez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)

Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista de Folklore

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen (GANADORA)

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADOR)

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)

La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie (GANADOR)

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra (GANADOR)

En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno (GANADOR)

Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu (GANADOR)

Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Trinar (La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz (GANADOR)

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos

Puede interesarte

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos (GANADOR)

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)

Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo – Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR )

) X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA (GANADOR)

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

Tanya – Juana Rozas

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca (GANADOR)

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elástico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L (GANADOR)

Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J (GANADOR)

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK

Mejor Arte

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseño: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros) (GANADOR)

Novela – Fito Páez (Diseño: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Mejor Canción de Autor

“Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez (GANADORA)

“Hielo Fino” – Silvina Moreno

“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo

Mejor Canción de Folklore

“Décimas” – Maggie Cullen

“Puño y letra - Puentes Ep.01” – Duratierra y Eli Suárez

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“El amor es un viento que regresa” – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

“Cadenas” – Acru

“Fresh” – Trueno

“Gil” – Milo J y Trueno (GANADOR)

“Retirada” – Milo J

“PVSL” – Paulo Londra

Mejor Canción de Rock

“El gordo” – Marilina Bertoldi

“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)

“Volarte” – Eruca Sativa

“Pensando en Ella” – Dante Spinetta

“Advertencia” – Babasónicos

“Aliados en un viaje” – Divididos

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADORA)

“La Guitarra” – Melingo & Fito Páez

“Nada” – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

“Fanático (en vivo)” – Lali

“Inocente” – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

“La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

“Sábado” – Cindy Cats

“La Taleñita” – Milo J & Campedrinos

Mejor Canción de Pop

“Perfecto Final” – Conociendo Rusia & Nathy Peluso

“El día del amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso

“El Ritmo” – Bandalos Chinos

“Favorita” – Angela Torres

“Me Gusta” – Miranda! & TINI

“Mejor que vos” – Lali & Miranda! (GANADORA)

Mejor Canción Pop Rock

“33” – Lali & Dillom

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

“Barry Lindo” – El Kuelgue

“Tus Cosas (Ft. Airbag)” – Tan Bionica

“Desastres Fabulosos” – Conociendo Rusia & Jorge Drexler

Mejor Canción de Cuarteto

“Julieta & Romeo (En Vivo)” – Ian Lucas & Q’ Lokura

“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda! (GANADORA)

“Carita Triste” – Q’Lokura & Los Herrera

“Hielo, vino y coca” – Los Tabaleros & Los Caligaris

“No se ve / Chingón” – Desakta2

“DIOS” – Ulises Bueno

“Otra Poesía” – L-Gante & La K’onga

Mejor Canción Tropical / Cumbia

“Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

“Con Otra” – Cazzu

“Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD (GANADORA)

“Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva

“Echar de Menos” – Ke Personajes

“Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

“Sin cadenas” – Paulo Londra

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Olimpo” – Milo J (GANADORA)

“Cruz” – Trueno & Feid“Historia” – Ramma

Mejor Colaboración

“Loco un poco” – Turf & Lali

“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda!

“Campera de cuero” – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

“Jangadero” – Milo J & Mercedes Sosa

“Mi Vida” – Tan Bionica & Andrés Calamaro

“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor Colaboración Urbana

“Gil” – Milo J, Trueno (GANADORA)

“Hasta que me enamoro” – Maria Becerra, Tini

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″ – Bizarrap, Daddy Yankee

“Masna remix” – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

“La verdadera” – Ramma, Kidd Voodoo

“Flashbacks | CROSSOVER #9″ – Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor Colección de Catálogo

Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADORA)

Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

María Wolff

Blair (GANADORA)

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

Mejor Videoclip Corto

“El gordo” – Marilina Bertoldi

“Bajo De La Piel” – Milo J (GANADOR)

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

“In the City” – Charly García & Sting

“Advertencia” – Babasónicos

Mejor Videoclip Largo

Todo Es Folklore – Los Tabaleros

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

La Vida Era Más Corta – Milo J

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos

Productor del Año

Nico Cotton

Evlay (GANADOR)

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado

Premio Carlos Gardel 2026 a la Trayectoria