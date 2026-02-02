La edición 2026 de los GRAMMYs dejó un nuevo hito para la música de Argentina y Latinoamérica. El premio a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo consagró a PAPOTA, el trabajo conjunto de CA7RIEL & Paco Amoroso. La dupla asistió a la ceremonia de Los Ángeles y compartieron su felicidad por la distinción mencionando a la Argentina como a Latinoamérica.

Durante la transmisión, Paco Amoroso se dirigió al público al recibir el galardón y expresó: “Queremos agradecerle a la Academia, a los miembros votantes, a Sony, a toda la gente que confía en nosotros... Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”, señaló el cantante. Por su parte, Ca7riel optó por la concisión y pronunció un escueto “Thank You” frente a los asistentes.

El reconocimiento en los Premios Grammy confirmó el impacto del dúo en la escena regional y funcionó como una validación de su crecimiento artístico a escala global. La categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo fue una de las más competitivas de la jornada: PAPOTA se impuso frente a trabajos firmados por figuras de peso como Fito Páez, Aterciopelados, Bomba Estéreo (junto a Rawayana en el proyecto Astropical) y Los Wizzards, una terna que reflejó la diversidad y el alto nivel de la música alternativa latinoamericana.

Puede interesarte

El triunfo de Ca7riel y Paco Amoroso se dio en la previa de la ceremonia central, realizada en el Crypto.com Arena, un escenario emblemático que volvió a concentrar la atención mundial sobre la industria musical. En ese contexto, la presencia argentina volvió a destacarse dentro de una gala dominada por grandes nombres del pop y el hip hop internacional.

CA7RIEL y Paco Amoroso ganaron el premio Grammy a Mejor álbum de rock o alternativo latino por PAPOTA.



"Gracias a Argentina y toda Latinoamérica, los amamos".#GRAMMYs pic.twitter.com/LoGWyUuqHr — argentina crave (@florexplica) February 1, 2026

El galardón a PAPOTA se inscribe en una racha de reconocimientos que el dúo viene acumulando desde 2025. En noviembre pasado, el mismo álbum ya había sido protagonista en los Latin Grammy, donde ambos obtuvieron múltiples estatuillas en categorías musicales y audiovisuales. Aquella consagración marcó un punto de inflexión en su carrera y anticipó el salto definitivo al circuito global.

Uno de los momentos clave de ese proceso fue su participación en el ciclo Tiny Desk de NPR, el 4 de octubre de 2024. La sesión, que superó rápidamente los 12 millones de visualizaciones, mostró una faceta distinta del dúo: versiones más crudas, sin Auto-Tune, con arreglos acústicos y una puesta estética minimalista pero cuidadosamente pensada. Esa presentación funcionó como carta de presentación ante una audiencia internacional y abrió la puerta a giras por Estados Unidos, Europa, Asia y distintos países de Latinoamérica.

Puede interesarte

Papota, el corto de la dupla, que contó con la participación de Martín Bossi y causó furor (Video: Youtube)

Durante 2025, Ca7riel y Paco Amoroso consolidaron esa proyección con una agenda cargada de festivales de primer nivel, entre ellos Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Montreux Jazz Festival y varias ediciones de Lollapalooza. Cada show reforzó su identidad artística, basada en la fusión de rock, funk, pop y electrónica, pero también en una búsqueda estética que atraviesa vestuario, visuales y performance.

La edición 2026 de los Grammy se desarrolló en un contexto especialmente competitivo, con artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny encabezando las nominaciones y las actuaciones de la noche. En ese marco, la estatuilla obtenida por el dúo argentino volvió a poner en primer plano a la música hecha en la región y a una generación de artistas que logró romper fronteras sin resignar identidad.

Con PAPOTA, Ca7riel y Paco Amoroso construyeron tanto un disco exitoso, como también una obra que sintetiza su recorrido y su ambición creativa. El premio refuerza esa lectura y los posiciona como uno de los proyectos más relevantes de la música latinoamericana actual. Lejos de presentarse como un punto de llegada, el reconocimiento parece marcar el inicio de una nueva etapa, con una agenda internacional en expansión y una propuesta artística que sigue desafiando etiquetas.