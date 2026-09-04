Premios Juventud 2026: Shakira, Aitana, Bad Bunny y Karol G brillaron entre los grandes protagonistas
Por primera vez, este evento se llevó a cabo en Europa y fue un éxito total con las distintas presentaciones, además de la entrega de los galardones
Una inédita celebración de los Premios Juventud se llevó en esta edición de 2026, debido a que el evento nunca se había realizado en Europa y, a continuación, te mostraremos la lista completa de los y las ganadoras.
Una noche repleta de buena música, una energía incomparable y talento de sobra se vivió este jueves en el Starlite de Marbella, España. La multitud estuvo conectada al 100% con cada uno de los artistas que subieron al escenario y los que fueron galardonados.
Los cuatro que consiguieron el reconocimiento especial de Agente de Cambio fueron: Yandel, Marc Anthony, Antonio Banderas y La Oreja de Van Gogh.
Los más galardonados en los Premios Juventud
Cinco artistas obtuvieron tres reconocimientos, siendo una de ellas Shakira, quien recibió premios como solista y a nivel de dueto o grupal. La colombiana no para de ser tendencia desde el lanzamiento del himno de “Dai Dai“, una de las canciones que la llevó justamente a obtener un premio.
Shakira ganó la categoría de Artista Femenina; además, ganó en la Mejor Canción Pop con “Bésame” junto a Alejandro Sanz y, por último, su superlativo éxito con “Dai Dai” la llevó a ser reconocida con el galardón de la Colaboración OMG del año, la cual interpreta con Burna Boy.
Asimismo, Alejandro Fernández fue parte de tres premiaciones, todas en colaboración: Mejor Canción Pop Balada, Mejor Canción Banda Música Mexicana y Mi Track Favorito.
Prince Royce y Romeo Santos se alzaron con el premio a Éxito Tropical por “Dardos”, a Mezcla Tropical por “Lokita por mí” y a Mejor Álbum Tropical por “Better Late Than Never”.
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La cantante española Aitana completó esta lista de los tres más reconocidos del evento. Los tres premios que se llevó Aitana fueron Mejor Canción Europea por “Superestrella”, Mejor Álbum Pop por “Cuarto Azul” y Pareja Ideal con Plex.
A pesar de ser el más nominado de la noche, Carín León terminó llevándose dos premios: Mi Track Favorito y Mejor Albúm de Música Mexicana. Por otra parte, Bad Bunny fue el ganador del Artista Masculino del Año y la Gira del Año con “Debí Tirar Más Fotos”.
Karol G también forma parte de este grupo de los que se llevaron dos reconocimientos a casa, al igual que otros cinco artistas: Bizarrap, Ovy on the Drums, Grupo Frontera, Santos Bravos y Beéle.
A continuación, el resto de los ganadores y su respectiva categoría
Alejandro Sanz (1)
● Mejor Canción Pop | Best Pop Song – Bésame (Featuring Shakira)
Alofoke Music (1)
● Mejor Canción Dembow | Best Dembow Song – Ssaca Punta (Featuring Arlene MC, Jey
One y La Mas Doll)
Ángela Aguilar (1)
● La Mezcla Perfecta | The Perfect Collab – No Quiero Hablar (Featuring Marc
Anthony)
Araya Vlogs (1)
● #ModoAvión | #Airplane Mode
Arcángel (1)
● Mejor Canción Urbano Trap | Best Urban Trap Song – Que Sensación (Remix)
(Featuring Jezzy)
Aria Vega (1)
● La Nueva Generación Femenina | New Generation – Female Artist
Arlene MC (1)
● Mejor Canción Dembow | Best Dembow Song – Saca Punta (Featuring Alofoke
Music, Jey One y La Mas Doll)
Calibre 50 (1)
● Mejor Canción Norteña Música Mexicana | Best Mexican Norteño Music – Me
Enamoré Solo
Camila Fernández (1)
● Mejor Canción Mariachi Música Mexicana | Best Mexican Mariachi Music –
Retumbando en el cora
Cazzu (1)
● Mejor Tema en Cumbia | Best Cumbia Song – Con Otra
Daddy Yankee (1)
● Mejor Urban Track | Best Urban Track – Daddy Yankee: BZRP Music Sessions,
VOL. 0/66 (Featuring Bizarrap)
Farruko (1)
● Mejor Dance Track | Best Dance Track – Yapaque (Featuring Greiicy & Steve Aoki)
Feid (1)
● Mejor Canción Urbano Rhythmic | Best Urban Rhythmic Song – Verano Rosa (Featuring
Karol G)
Gabriel Soto (1)
● Mi Actor Favorito | My Favorite Actor – Monteverde
HUMBE (1)
● Mejor Canción Pop – Nueva Generación | Best Pop Song – New Generation – Morfina
J Balvin (1)
● Mejor Mezcla Urbana | Best Urban Mix – Tonto (Featuring Ryan Castro & DJ Snake)
Jay Wheeler (1)
● Mejor Canción Pop Rock | Best Pop/Rock Song – Sin Ti (Featuring Morat)
Jenny Solares (1)
● Mejor LOL | Best LOL
Kenia OS (1)
● Girl Power – Fifty Fifty (Featuring Lola Indigo)
Lola Indigo (1)
● Girl Power – Fifty Fifty (Feauturing Kenia OS)
Lola Lolita (1)
● Creator de España | Creator of Spain
Maluma (1)
● Mejor Canción Pop/Urbano | Best Pop/Urban Song – Bronceador
Marc Anthony (1)
● La Mezcla Perfecta | The Perfect Collab – No Quiero Hablar (Featuring Ángela
Aguilar)
Marcus Ornellas (1)
● Me Enamoran | They Make Me Fall in Love – Domenica Montero (Featuring
Angelique Boyer)
Mercedes Roa (1)
● POV Futbolero | Soccer POV
Omar Camacho (1)
● La Nueva Generación Música Mexicana | New Generation – Mexican Music
Ozuna (1)
● Afrobeat Latino del Año | Afrobeat of the Year – Enemigos (Featuring Beéle y Ovy On
the Drums)
Pinky Promise (1)
● Podcast del Año | Podcast of the Year
Stefanny Loaiza (1)
● Creator del Año | Creator of the Year
Valeria Villalobos (1)
● #GettingReadyWith
Young Miko (1)
● Mejor Álbum Urbano/ Do not Disturb.