Un paso más. Los Gladiadores siguen goleando en el torneo Centro-Sur que se juega en la Casa del Handball Argentino, en el Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires. La noche del miércoles su víctima fue Uruguay, seleccionado que cayó por 32-17 (14-8 el PT) ante los favoritos argentinos, quienes habían goleado a Costa Rica y buscan en este hexagonal uno de los tres pasajes en juego para el Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega 2025.

La de esta noche resultó la segunda jornada del torneo que se juega en el estadio de Villa Soldati, la cual comenzó con el triunfo de Brasil, 57-22 a Paraguay, y el de Chile, 35-12 a Costa Rica. Con estos resultados, Argentina, Brasil y Chile lideran con 4 puntos cada uno; Uruguay los sigue con 2, mientras que ticos y paraguayos cierran sin nada.

Federico Pizarro, con 6 tantos, fue el máximo goleador de una Selección que al igual que en el debut pudo aprovechar para seguir practicando jugadas sistemáticas, ensayar ataques sin arquero y dosificar los minutos de todos los jugadores.

Puede interesarte

Formación inicial: Leonel Maciel, Pablo Vainstein, Federico Pizarro, Pedro Martínez, James Parker, Federico Fernández y Lucas Moscariello.

Argentina (32:17 vs. Uruguay): Federico Pizarro (6), Santiago Baronetto (4), Federico Fernández (3), Andrés Moyano (3), Pablo Simonet (3), Ignacio Pizarro (3), Mariano Canepa (2), James Parker (2), Diego Simonet (2), Pedro Martínez (1), Pablo Vainstein (1), Gastón Mouriño (1), Lucas Moscariello (1), Nicolás Bono, Juan Bar y Leonel Maciel.

Este jueves se volverán a jugar tres partidos: Paraguay vs. Uruguay a las 15.30, Costa Rica vs. Brasil a las 18 y Argentina vs. Chile a las 20.30. Se puede ver por DirecTV y en el streaming de Handball SC América por YouTube. El torneo cierra el sábado. Las entradas se pueden conseguir por Ticketek desde 5.650 pesos.

Declaraciones post partido

Federico Pizarro: "Este partido lo arrancamos con la seriedad que se merece, sabemos que estamos un escalón arriba que Uruguay pero a veces es difícil trasladarlo a la cancha. Por momentos nos faltó ser un poco más contundentes, pero bueno nos vamos tranquilos porque terminamos ganando por una buena diferencia. La clave en este tipo de partidos es la defensa y el salir rápido de contraataque, a veces no te permite trabajar en lo que es la superioridad o en los ataques largos, así que los usamos para hacernos fuertes en la defensa y en las salidas rápidas. Mañana frente a Chile saldremos a jugar como en los últimos enfrentamientos que tuvimos, sabemos que son un equipo muy duro, que tienen muy buenos jugadores así que tenemos que estar 100% concentrados tanto en el ataque como en la defensa".