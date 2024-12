Martina se desmayó y denuncian escasez de alimentos en la casa de Gran Hermano 2025 (Telefe). Después de que se viralizara el clip donde la participante se descompensa, los usuarios expresaron su indignación.

Este mediodía, los participantes conversaban en la cocina cuando una de las chicas sufrió una descompensación. De acuerdo a lo que se pudo observar y escuchar en el video, sus compañeros actuaron rápidamente.

Se desmayó Martina de Gran Hermano 2025

“Chicos, chicos, martina se desmayó”, advirtió uno de los participantes que atinaba a sostener a su compañera. “Llamá”, “Levantale las piernas”, “Azúcar”, fueron algunas de las palabras que se llegaron a escuchar antes de que la producción cortara la transmisión.

Preocupación en “Gran Hermano”: Martina se desmayó y denuncian escasez de alimentos en la casa (Foto: Captura Telefe)

Lo cierto es que el video no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios se mostraron preocupados por los participantes y hasta denunciaron escasez de alimentos en la casa. “Quiero creer que es por el calor que hace y no por la falta de comida, por dios”, “Estos pibes no comen”, “Martina se desmayó por el hambre que pasan adentro. Ojalá se recupere pronto”, “No desayunó”, “Hoy solo pudo comer una rodaja de pan”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Esto decía Martina un rato antes de desmayarse: "Hoy me estoy cagando de hambre, desayuné una rodaja de pan literalmente, me estoy muriendo de hambre"

Se conoció un terrible detalle de “Gran Hermano 2025″ y hay alarma por la salud de los participantes

En las redes sociales se viralizó un video de Gran Hermano 2025 que puso en alerta a los fanáticos. Según se pudo ver, hay un sector de la casa que no recibió la limpieza adecuada y hay preocupación por la salud de los participantes.

“Un asco la pileta”, dice el posteo de X (ex Twitter) que se viralizó en las últimas horas.

Los espectadores del reality están preocupados por el estado del agua de la pileta.

Por esa razón, en las redes sociales los espectadores del reality se mostraron preocupados tanto por la salud de los concursantes como de las personas que viven alrededor de la casa. “Hasta que algún vecino les meta una denuncia por dengue”, cuestionó una usuaria.