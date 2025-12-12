Una antigua sinagoga del norte santafesino fue escenario de un feroz incendio en la noche del lunes 8 de diciembre, hecho que despertó la preocupación de la comunidad judía.

El histórico edificio de la ciudad de San Cristóbal quedó envuelto en llamas y requirió de un ardua tarea de los bomberos y personal de emergencia.

Al arribar al inmueble ubicado en la zona de Pueyrredón al 800, los agentes notaron la presencia del fuego en el interior de la casona y activaron rápidamente el protocolo para sofocarlo.

Minutos después el encargado del lugar llegó hasta la sinagoga y comentó que el inmueble no cuenta con sistema de seguridad y que tampoco con energía eléctrica.

Así quedó el sector trasero del edificio.

Pericias preliminares

En el lugar del hecho trabajaron también bomberos de Rafaela, quienes realizaron las pericias. Según apuntó Radio Rafaela, el informe preliminar hablaría de que el incendio habría sido provocado, aunque las causas y la dinámica del hecho continuarán bajo análisis.

Parte de la destrucción provocada por las llamas.

En tanto, el sitio web VisÁvis remarca que "varios objetos litúrgicos sufrieron daños importantes" y agrega: "Aunque la investigación recién comienza, algunas circunstancias llaman la atención: al momento del inicio del fuego, la ciudad atravesaba fuertes lluvias, un contexto que vuelve inusual la aparición de un foco ígneo, y alimenta la hipótesis de un posible acto intencional".

Al mismo tiempo, cabe señalar que el lugar no es utilizado en la actualidad hecho que no le quita importancia histórica y simbólica para la comunidad judía.

Pedido de esclarecimiento

Conocido el caso, desde la Daia filial Santa Fe expresaron la preocupación por lo sucedido. "Se solicita a las autoridades correspondientes investigar el incendio aparentemente intencional provocado en la sinagoga de San Cristóbal", pidieron.

"Dada su gravedad, la entidad solicita que se haga conocer a la sociedad lo sucedido y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables", agregaron en diálogo con El Litoral.

A través de las redes sociales compartieron un video tomado luego de controlado el foco ígneo, con las consecuencias materiales sufridas. En las imágenes se puede apreciar la pérdida edilicia pero también simbólica de los objetos que quedaron hecho cenizas.