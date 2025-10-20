Brigitte Bardot, ícono del cine francés de los años 60, permanece internada desde hace tres semanas en el hospital privado Saint-Jean de Tolón, al sur de Francia, donde fue sometida a una cirugía por una “enfermedad grave”, según informó el diario Var Matin.

Aunque su estado genera preocupación, se espera que reciba el alta en los próximos días.

Fuentes cercanas citadas por la emisora ICI Provence indicaron que la actriz, de 91 años, se encuentra recuperándose lentamente en la localidad de Saint-Tropez, donde reside. En enero de 2023 ya había sido hospitalizada por una insuficiencia respiratoria.

Bardot presentó en septiembre su libro Mon BBcédaire, escrito entre 2020 y 2025, una obra en la que reflexiona sobre su independencia y compromiso personal.

Durante su carrera, participó en 45 películas y grabó más de 70 canciones, convirtiéndose en un símbolo de libertad y estilo.

Tras retirarse del cine en los años setenta, dedicó su vida al cuidado animal a través de su fundación. Actualmente vive en su casa de La Garrigue, en las colinas de Saint-Tropez, alejada de la exposición mediática que la acompañó durante décadas.