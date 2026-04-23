La salud de Charly García volvió a quedar en el centro de la atención pública después de que se confirmara que fue sometido a una cirugía renal programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. La noticia llevó tranquilidad parcial entre sus seguidores, ya que su entorno aclaró que no se trató de una urgencia sino de una intervención prevista.

De acuerdo con la información difundida, el músico fue operado mediante una nefrectomía parcial, un procedimiento en el que se extrae solo una parte del riñón con el objetivo de preservar la mayor cantidad posible de tejido sano y mantener la función renal. Su representante aseguró que la operación salió bien.

Tras la intervención, García quedó internado en una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación. Según la información publicada, el postoperatorio incluye controles clínicos permanentes y seguimiento cercano por parte del equipo médico.

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Como parte de esa etapa posterior a la cirugía, los médicos iniciaron además un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal mientras el organismo recupera estabilidad. Ese punto fue mencionado como una medida de apoyo dentro de un cuadro que, por ahora, evoluciona de manera controlada.

La noticia se conoció horas después de nuevas especulaciones sobre su estado de salud, aunque el dato de que se trató de una operación planificada llevó algo de calma. En los últimos meses, Charly había reaparecido en distintos eventos y salidas públicas, entre ellas su presencia en el recital de AC/DC en River, lo que había vuelto a entusiasmar a sus seguidores.