El exjugador de fútbol Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva en un hospital de Lavallol. El deportista, quien también se desempeñó como cantante de rock, atraviesa un cuadro de salud delicado tras sufrir un derrame pleural derecho.

Según la información trascendida, el exdelantero fue hallado por su hermana mientras presentaba un intenso malestar. El cuadro clínico se agravó tras varios días de dolores provocados por la presencia de pus y agua en sus pulmones. De acuerdo con los reportes médicos, al exjugador le habrían recortado dos centímetros de cada pulmón.

El periodista Pepe Ochoa brindó detalles sobre la situación actual del exjugador de 11 clubes, entre los que se destacan Huracán, Boca, Banfield, Roma, Juventus e Inter: “Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo y que lo causa la droga. Me dijeron que puede pasar porque la droga puede deteriorar el pulmón. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona cerca es su hermana. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado”.

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Actualmente, Daniel Osvaldo continúa bajo estrictos cuidados médicos mientras permanece aislado en el centro de salud. Su pronóstico se mantiene reservado debido a la gravedad del cuadro clínico.