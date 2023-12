Juliana Díaz y Flor Vigna, participantes del Bailando 2023 (América TV), se ausentaron en la gala de sentencia de este martes 5 de diciembre, y Marcelo Tinelli reveló qué les pasó cuando estaban al aire.

Antes de comenzar con las votaciones, el conductor remarcó que era el día en el que todos debían dejar un voto para saber quiénes serán los nuevos nominados, pero luego expresó que dos personas no lograron asistir al certamen.

De esta manera, hizo referencia a la exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) y a la pareja de Luciano Castro. "Primero me llamó Juliana Díaz diciendo que está con vómitos. Lamentablemente, no va a estar Juliana Díaz por tema de vómitos. Al ratito recibo un llamado de Flor Vigna. Flor Vigna lamentablemente no va a estar tampoco, por vómitos también", detalló.

Sin embargo, Ángel de Brito tomó el micrófono como parte del jurado y sacó sus propias conclusiones. "No querían venir para que no las voten a ellas", aseguró.

Respecto a si había posibilidades de que sus compañeros las voten aunque no hayan asistido, el presentador aclaró: "Las pueden votar igual, aunque no hayan venido". Finalmente, Tinelli también sacó su propia especulación y sentenció: "Para mí no vinieron porque ellas no querían votar".