El músico realizó una transmisión en sus redes sociales, con el fin de informar a sus seguidores acerca de su condición de salud actual.

En las últimas horas, Adrián "Coty" Hernández utilizó sus plataformas de redes sociales para realizar una transmisión en vivo y brindar a sus seguidores una actualización sobre su estado de salud.

El cantante había tenido que cancelar sus recitales del pasado fin de semana debido a problemas de salud, y a través de su cuenta de Instagram compartió detalles sobre su situación.

Durante la transmisión, “Coty” reveló que está lidiando con una enfermedad renal, pero que los médicos aún no han podido determinar la naturaleza exacta de la patología.

Esta incertidumbre en torno a su diagnóstico lo llevó a enfrentar una descompensación que requirió su hospitalización. Ante esta situación, los profesionales médicos decidieron llevar a cabo una biopsia para obtener más información precisa sobre su condición.

En medio de esta situación, el artista santafesino expresó su agradecimiento por el apoyo y cariño que ha recibido de parte de sus fans y aseguró que mantendrá a todos informados sobre su evolución médica y las novedades que surjan.

"Quiero agradecer a toda la gente que en estos días, que no la estuve pasando bien, me enviaron muchísimos mensajes. Agradecerles a todos por haber estado acompañándome en este difícil momento que me toca pasar. Soy una persona que tiene mucha voluntad y muchas ganas de seguir adelante, son cosas que nos pasan en la vida", aseguró en el video.

Puede interesarte

Y continuó: "Me tuvieron que punzar un riñón para analizar de dónde viene el problema. Creo que en 15 días vamos a tener resultados. Estuve internado un par de días, y ahora estoy en casa, me dieron el alta para hacer reposo y por eso ahora que estoy mejor quería agradecer".

Finalmente, manifestó que "se siente el cariño y la buena vibra” de sus seguidores y “que son las cosas que nos sacan adelante a todos los seres humanos, sentirnos protegidos no tiene precio, y lo menos que puedo hacer es agradecerles.