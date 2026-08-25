Boulogne celebró su 61° aniversario con una propuesta que llamó la atención de vecinos y visitantes: la preparación del omelette más grande de Argentina, elaborado con 10.000 huevos y una gran cantidad de ingredientes.

La actividad se realizó como parte de los festejos por un nuevo aniversario de la localidad y tuvo además un objetivo particular: difundir las propiedades nutricionales del huevo y promover su consumo.

Para cocinar el enorme omelette se utilizaron, además de los 10.000 huevos, 60 kilos de jamón, 5 kilos de perejil, 5 kilos de cebolla de verdeo, 25 litros de aceite, 3 kilos de sal y 2 kilos de pimienta.

Una vez terminada la preparación, las porciones fueron repartidas entre los vecinos que se acercaron a participar del festejo, convirtiendo la jornada en una celebración comunitaria alrededor de una receta fuera de escala.

La iniciativa combinó gastronomía y celebración popular, y tuvo como principal atractivo las dimensiones de un omelette que necesitó miles de huevos para su elaboración y se convirtió en una de las postales más llamativas del aniversario de Boulogne.