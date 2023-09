En la Estación Belgrano, la Municipalidad reunió a representantes de los distintos colegios profesionales para brindar información detallada sobre la segunda etapa del Permiso Ágil. El encuentro estuvo encabezado por referentes de la secretaría municipal de Desarrollo Urbano, quienes ofrecieron datos respecto de la implementación del trámite.

Cabe recordar que el Permiso Ágil es una nueva manera virtual de solicitar la habilitación de manera expeditiva, a los efectos de iniciar obras mediante un control inicial de la documentación que se presenta. En el proceso se verifica que se cumplan los requisitos y luego las oficinas técnicas continúan con el análisis del caso, tal como se hace en la manera tradicional.

Hasta ahora, y a modo de prueba, el Permiso Ágil se podía tramitar para la construcción exclusiva de viviendas de hasta 200 metros cuadrados. Desde el lunes próximo, se sumarán también obras de hasta 3.500 m2 y para usos que no sean estrictamente casas familiares, aunque no se contempla a edificios de salud, aquellos considerados peligrosos (pinturerías, depósitos de colchones y todos los que requieren un análisis particular), las obras vinculadas a un conflicto ambiental o las ubicadas en terrenos con alto riesgo de inundación.

El secretario de Desarrollo Urbano del municipio, Javier Mendiondo, recordó que esta medida se está implementando desde hace tres meses, a lo largo de los cuales se otorgaron cerca de 50 permisos ágiles. Según explicó que “en el contexto inflacionario que atraviesa el país, cualquier demora tiene un impacto en la capacidad constructiva”.

Ante ello, la Municipalidad ofrece esta posibilidad de otorgar las habilitaciones en poco más de 48 horas. Cabe mencionar que anteriormente, el mismo permiso demoraba no menos de 70 días.

Cabe mencionar que el Permiso Ágil es el resultado del nuevo Código de Habitabilidad implementado por el municipio, el cual tiene como una de sus principales innovaciones, la determinación de categorías de obras. “Tenemos cinco categorías de acuerdo a la escala y esto nos permite haber elegido la categoría menor para poner en práctica la implementación de este dispositivo. Ahora vamos por las dos categorías que siguen”, detalló.

Por último, el funcionario acotó que esta modalidad es voluntaria, ya que se puede optar por ésta o la manera tradicional. De todos modos, siempre debe ser tramitado por los profesionales de la construcción (técnicos, ingenieros, arquitectos).

Cómo tramitar

Se debe ingresar a la Oficina Virtual, en la página web municipal. Luego se continúan los pasos de la manera tradicional, es decir, que se debe subir la misma documentación que hasta ahora.

La documentación que se debe presentar es la misma que para un permiso de obra tradicional y el profesional debe contar con reporte catastral y/o mensura con una antigüedad no mayor a 5 años de emisión y los antecedentes edilicios. Pero el requisito fundamental de este trámite es también la firma de una declaración jurada, que básicamente es un formulario donde se declara conocer la normativa y que el proyecto que se está presentando cumpla con todas las exigencias del Código de Habitabilidad y el Reglamento de Ordenamiento Urbano.

No obstante, se deben cumplir otros requisitos como que el espacio no esté incluido en el Catálogo de Bienes del Patrimonio Urbano Arquitectónico, que no se localice en afectaciones al dominio público y que no se encuentre sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, entre otras.

Para evacuar dudas o hacer consultas, los interesados se podrán acercar a la secretaría de Desarrollo Urbano municipal, ubicada en el 4º piso del Palacio Municipal (Salta 2951), enviar un WhatsApp al 342 5910266 o llamar al teléfono 4508050.