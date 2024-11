La ciudad de Barcelona nunca deja de sorprender con experiencias únicas, y esta vez lo hace de la mano de @Bertacondominess, una creadora de contenido en TikTok. Es que la joven ha compartido en sus redes lo que ella considera “el bar más original”, a través de un video que se viralizó, con más de 200.000 reproducciones y cerca de 14.000 “me gusta”.

Pero, ¿qué tiene este bar que lo hace tan especial? El lugar ofrece un ambiente para pasarla bien, pero la verdadera magia se encuentra en los baños. Justo al lado del secador de manos, hay un botón amarillo decorado con una carita feliz y una leyenda en catalán y castellano: “Pulsa el botón si quieres ser feliz”.

A simple vista, parece un pequeño detalle simpático, pero el botón guarda una sorpresa que ya se ha convertido en una de las experiencias más virales de Barcelona.

Según describe Berta en su video, tan pronto como se presiona el botón, el baño se transforma por completo. Todo se pone oscuro y aparecen luces de colores que destellan en sincronía. La música empieza a sonar al ritmo del hit romántico y bailable “You’re The First, The Last, My Everything”, de Barry White, y de repente, el ambiente se convierte en una pista de boliche, lo que hace que el usuario se encuentre envuelto en un espacio casi surrealista.

Con casi 400 comentarios en el posteo de Berta, los usuarios de TikTok han aplaudido la iniciativa del bar, resaltando la originalidad y la alegría que transmite la experiencia. “Imposible no ser feliz escuchando esta canción de Barry White”, “Te parecerá una tontería, pero yo he sonreído de oreja a oreja simplemente viendo tu video, así que, sí, funciona” y “Eso es una necesidad en todos los baños”, son algunos de los mensajes.

Aunque Berta no ha revelado públicamente el nombre del bar, su popularidad y los detalles en su video han hecho que muchos comiencen a especular sobre su ubicación, lo que ha añadido aún más intriga.