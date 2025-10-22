Un hombre de 75 años murió en las primeras horas de este miércoles tras sufrir un violento golpe en la cabeza en circunstancias que aún son materia de investigación. El trágico episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Gobernador Freyre al 7800, en barrio Nueva Pompeya de la ciudad de Santa Fe, donde residía Víctor Eduardo Solver junto a su pareja, Carina.

La causa, que comenzó como un “Accidente doméstico”, ahora es investigada como "Presunto homicidio".

De acuerdo con los primeros datos, el hombre habría salido al patio luego de escuchar ruidos en el techo, presuntamente pensando que se trataba de un intento de robo. Minutos después, cayó desplomado con una herida gravísima en el cráneo.

Puede interesarte

Personal policial del Comando Radioeléctrico llegó al lugar tras un llamado al 911, encontrando a Solver tendido en el suelo, boca abajo y con abundante sangrado. En cuestión de minutos, arribó una ambulancia del 107, que trasladó a la víctima al hospital Iturraspe en "código rojo" (extrema urgencia), aunque ingresó sin signos vitales.

Los médicos lograron reanimarlo brevemente, pero su estado era crítico. Finalmente, falleció pasadas las 4 de la madrugada, según confirmó el personal de guardia.

Lesiones sospechosas

En un principio, la causa fue caratulada como “Accidente doméstico” y la Fiscalía de Homicidios no intervino. Sin embargo, el panorama cambió horas después, cuando el médico de guardia, observó múltiples fracturas de cráneo, signos de pelea en los nudillos y marcas de pisadas en las piernas del fallecido.

A partir de estos hallazgos, el fiscal Dr. Lacuadra dispuso que intervenga la Policía de Investigaciones (PDI) para examinar el cuerpo y verificar si se trató realmente de una caída o de un ataque intencional.

Desgarrador testimonio de su pareja

Carina, la mujer de Solver, relató la dramática secuencia de aquella noche: “Nos habíamos acostado, y él estaba mirando unos videos en mi celular. De golpe me dice: ‘Cari, escuchá... hay ruido en el techo, están robando.’

Yo le pedí que no saliera, pero él insistió. Salió igual... y a los segundos escuché un golpe seco. Cuando me levanté, lo encontré en el suelo, todo ensangrentado, tratando de respirar.”

Con la voz quebrada, Carina agregó: “acá roban todo el tiempo. Ya nos entraron tres o cuatro veces. Él era muy valiente, siempre salía a ver qué pasaba. Le decíamos que no lo hiciera, que algún día le iba a pasar algo… y pasó.”

Puede interesarte

Un barrio castigado por los robos

Vecinos del sector reconocieron que la inseguridad es un problema constante. “En la cuadra ya hubo varios hechos. A Solver le robaron garrafas, herramientas y hasta una moto. Vivía con miedo, pero no se quedaba quieto cuando escuchaba algo raro”, contó una allegada.

Mientras tanto, la PDI analiza huellas y marcas en la vivienda, tratando de determinar si efectivamente hubo intrusos en el techo o si el hombre fue víctima de una agresión en medio de un posible intento de robo.

La investigación continúa

La causa, que inicialmente había sido archivada como un accidente, ahora se encuentra bajo revisión. La justicia busca establecer si Solver fue asesinado al intentar defender su hogar o si sufrió una caída accidental en circunstancias aún no esclarecidas.

La familia, mientras tanto, pide justicia y que se investigue “como corresponde”. “Le robaron la vida. No puede quedar como un accidente”, sentenció Carina.