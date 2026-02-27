Incidentes y tensión se registran este viernes por la mañana en el centro porteño, donde organizaciones de izquierda cortaron la Avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco y quedaron cara a cara con fuerzas federales y la Policía de la Ciudad. El operativo se montó para garantizar la circulación y evitar un bloqueo total de los carriles principales.

AHORA en el Obelisco: La policía intenta avanzar con gases y palos contra los manifestantes y la prensa. La protesta continúa, rechazo a la reforma laboral y en apoyo a las familias y trabajadores de FATE pic.twitter.com/XR1QSezHIZ — María Ibáñez 💜 (@IbanezMaria17) February 27, 2026

Según se informó, la concentración comenzó cerca de las 7, con columnas que ocuparon parte de la calzada y generaron complicaciones en el tránsito. En la intersección de Corrientes y 9 de Julio, el despliegue policial buscó liberar el Metrobus y ordenar desvíos, mientras los manifestantes se reubicaban hacia la Plaza de la República.

La protesta se da en la previa de la movilización de los gremios combativos al Congreso, convocada para las 10 desde Salta y Avenida de Mayo. El eje del reclamo es el rechazo a la reforma laboral que el oficialismo pretende convertir en ley en el Senado y que encendió la presión sindical y social desde las primeras horas del día.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a sectores del transporte, estatales y movimientos sociales, impulsó la jornada de protesta con consignas contra el paquete de cambios laborales. En paralelo, el Gobierno aguardaba avanzar con la reforma y con otros proyectos que forman parte de su agenda parlamentaria.

Conflicto Fate: corte en Panamericana y operativo de Gendarmería

Mientras se desarrollaban los incidentes en el Obelisco, trabajadores de la empresa Fate junto a organizaciones de izquierda cortaron la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay. La medida se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por Gendarmería y provocó demoras en la circulación durante la mañana.

Desde las fuerzas de seguridad intentaban evitar que el bloqueo se sostuviera por tiempo prolongado, al tiempo que se aguardaba el traslado de columnas hacia el centro porteño para confluir en la marcha al Congreso. La jornada, atravesada por cortes y despliegues preventivos, anticipó un viernes de alta conflictividad en las calles en torno al debate por la reforma laboral.