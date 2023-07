El Primavera Sound, que se hará el 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento y traerá a bandas como The Cure, Blur y Pet Shop Boys, anunció su line up para cada uno de esos días, tras su exitosa preventa agotada, a la vez que comienza una nueva etapa de venta.

Dónde y cómo comprar las entradas

Con la preventa BBVA y los Early Bird 1 y 2 agotados, la entrada general tendrá una preventa para clientes del BBVA el miércoles 19 de julio a las 11. Será por 48 horas o hasta agotar stock.

La preventa se hará a través de www.enigmatickets.com. Y las entradas individuales tendrán un valor promocional de $35.000 por día, por tiempo limitado.

Qué día toca cada artista

Finalmente, las empresas que producen el Primavera Sound (Dale Play Live, Move Concert y PopArt Music) dieron a conocer los artistas que actuarán cada uno de los dos días del festival.

El sábado 25 de noviembre será el turno de The Cure, Conociendo Rusia, Dillom, Róisín Murphy Black Midi, El mató a un policía motorizado, Muna, Richard Coleman, Slowdive, The Twilight Sad Akim 88, DJ Playero, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, k4 Las Tussi, Mi amigo invencible, Marina Herlop, Nashy-Nashai, Puerto Candelaria y Rompe 99.

El domingo 26 serán las actuaciones de Blur, Pet Shop Boys, Beck, The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Milo J Domi & JD Beck, Dorian Electra, Marina Sena Off!, Turf, Virus, Weyes Blood, Evlay, Lara91k, Limón, Pacífica, Rayos Láser, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie.

En tanto, en Primavera en la ciudad serán de la partida Black Midi, Róisín Murphy, Slowdive, Anita B Queen, Francizca, Fonzo, Ibiza Pareo, J. Catriel y Sebastián Arpesella.

El regreso de The Cure

Una década después de su última gira por territorio latinoamericano, The Cure volverá a la Argentina.

En estos diez años han cambiado muchas cosas, pero lo que se mantiene intacto es el carácter universal de la banda liderada por Robert Smith, ligada ya para siempre a la historia del festival tras su concierto de récord (¡más de tres horas!) en la edición barcelonesa de 2012.

Aunque el relato de The Cure no se explica a partir de los datos, sino a través de las nuevas generaciones a las que todavía sigue alcanzando: su discografía es un hilo conductor que recorre el pop hecho durante los últimos cuarenta años.

En 2022, los festejos del vigésimo aniversario de Primavera Sound llevaron el espíritu del festival más lejos que nunca. Nuevos sonidos, nuevos estribillos, nuevas bandas. Nuevas razones musicales, en definitiva, para seguir ampliando la comunidad Primavera en diversas partes del mundo.

Además de las impresionantes ediciones realizadas en Barcelona, Madrid y la décima edición de Primavera Sound Porto, el festival retomará la ruta transatlántica para celebrar sus segundas ediciones en Buenos Aires, San Pablo, y por primera vez en Asunción y Bogotá entre noviembre y diciembre.

El nuevo predio elegido por la nueva organización de Primavera Sound para la edición Argentina de 2023, Parque Sarmiento, permitirá mejorar la experiencia alrededor de Primavera con el objetivo de que al público solo le reste disfrutar de la música.

En coproducción con Dale Play Live, Pop Art Music y Move Concerts como partners, Primavera Sound continuará exportando a Buenos Aires su modelo de festival urbano expandiendo su propuesta musical más allá de las jornadas y los recintos principales con la programación de Primavera en la Ciudad.