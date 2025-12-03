En las últimas horas, la Justicia dictó la prisión preventiva para N.M.S., la adolescente de 16 años imputada por el crimen de su novio, Santiago Nahuel López Montes, de 21, asesinado a puñaladas en una vivienda de Lanús.

La joven, que fue capturada tras varios días prófuga, deberá permanecer detenida en el Complejo Penitenciario de San Martín, luego de que le fuera negado el beneficio de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa.

La decisión fue tomada tras la audiencia llevada a cabo el martes 2 de diciembre, donde la acusada declaró ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y ofreció su versión de los hechos.

Según trascendió de la declaración ante la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, N.M.S. dio detalles de la relación que mantenía con Santiago y sobre la secuencia que culminó en el fatal ataque.

(Foto: Gentilezas)

“Le amagué con el cuchillo para asustarlo”

Según la declaración de la menor, Santiago estuvo en su casa desde el mediodía y volvió en moto cerca de las 20. Contó que ambos se quedaron dormidos y que, al despertar, la tensión fue en aumento. “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dijo ‘dejame de joder’”, relató según publicó Infobae.

La casa donde ocurrió el crimen. (Foto: captura de video)

La joven aseguró que quiso salir a comprar comida, pero que Santiago se negó. “Discutimos, yo le decía que me quería ir… y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado”, explicó. Fue entonces cuando decidió terminar la relación: “Le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya”.

En ese momento, según su testimonio, se produjo un forcejeo por las llaves de la casa y de la moto. Al caerse, se rompió el asiento del vehículo de Santiago. “Me mira enojado porque amaba a su moto, y me dice ‘hija de p..., ¿qué hiciste? Te voy a matar’”, contó la adolescente.

La menor afirmó que corrió hacia el interior de la casa, pero que Santiago la siguió. “Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”, detalló.

Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con su versión, tomó un cuchillo de la cocina. “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”, declaró. La reacción fue inmediata: “En eso me dice ‘me diste en el corazón’. Se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”.

N.M.S. estuvo prófuga de la Justicia durante varios días hasta que fue detenida el pasado 28 de noviembre en la casa de su tío en La Matanza. Según fuentes de la investigación, un allanamiento en una unidad penitenciaria donde está detenido el padre de la adolescente, donde se secuestró un teléfono, fue clave para dar con su paradero.