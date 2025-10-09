En un procedimiento realizado por personal de Prefectura de Reconquista el martes pasado en Loteo Nardelli de la ciudad de Reconquista, habían sido detenidos ambos por microtráfico.

Cabe mencionar que la fuerza federal realizó tres allanamientos, que les permitió secuestrar 900 gramos de cocaína, envoltorios con 73 gramos de cocaína. Además la requisa permitió el secuestro de una escopeta calibre 28. Se procedió al decomiso de seis celulares, dinero en efectivo y el secuestro de una motocicleta.

Fueron imputados Ángel Ramón R. y Vanina Noemí R., con domicilio en el Loteo Nardelli de la ciudad de Reconquista. Ambos bajo la figura de Comercialización de Estupefaciente y Tenencia de Estupefaciente con fines de comercialización y en el caso de la mujer se le suma la figura de tenencia de arma de fuego.

El fiscal Dr. Sebastián Marichal y el defensor Dr. Matías Daruich acordaron la prisión preventiva sin plazos y con la posibilidad de que la defensa pueda pedir una revisión en 60 días. El acuerdo fue avalado por la jueza Dra. Claudia Bressan.

Puede interesarte

La opinión del fiscal

«Se hizo una audiencia por la detención el día 7 de octubre de 2025. Es una investigación que viene desde mayo, que realizó tanto la Dirección de Microtráfico como la Prefectura Naval», reveló el Dr. Sebastián Marichal. Indicó que se trataba de varios domicilios que los implicados utilizaban, «y en algunos lo investigaba una fuerza y en otros otras», aclaró.

Reiteró que se investigó y se allanó tres tres domicilios, «dos vinculados a la familia de los imputados, con la sospecha de que se guardaba estupefacientes en uno de estos domicilios», consignó. No obstante quiso aclarar que también se realizó otro allanamiento en la casa de otra mujer. En cuanto al domicilio de la ahora imputada dijo que se encontró un ladrillo de cocaína con un peso de 900 gramos, «otro también de alrededor de 73 gramos», explicó.

Recordó que la imputada fue aprendida, luego detenida tanto por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como por comercio de estupefacientes, «a su padre le adjudicamos haber vendido él y guardado la droga en la casa de su hija», desarrolló el representante del MPA.

Comentó además el fiscal de la causa que se dispuso a la prisión preventiva con la posibilidad de revisión recién a partir del día 60, «y también sujeta las pericias y demás evidencia que hay que hacer todavía», remarcó.

Puede interesarte

En la audiencia la defensa pública planteó la competencia. «Es un tema que no se discutió, que se va a hacer a futuro, que lo planteó que a futuro el defensor que le toque va a plantear la competencia», dijo al respecto el fiscal actuante.

Manifestó además que la droga se encontró en ladrillo, no fraccionada para terceros. En cuanto al hombre ahora imputado y en prisión el fiscal recordó que tiene una condena previa a dos años de ejecución condicional por tenencia simple, «que todavía habría que revocarla y unificarla», concluyó.