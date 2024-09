Mediante la Disposición 8618/2024, publicada el martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un jabón blanco líquido que se encuentra disponible en varias plataformas de ventas digitales.

Esta medida surgió tras una denuncia presentada ante el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, que cuestionó la legitimidad del producto.

Detalles

El jabón blanco líquido en cuestión es de la marca “Más Vida”, que se describe en su etiqueta como “Hipoalergénico, ecológico, sin parabenos ni conservantes. Apto para lavarropas automático y lavado a mano”.

Sin embargo, tras la evaluación realizada, quedó prohibido su “uso, comercialización, publicidad y distribución” en todo el territorio nacional, así como en plataformas de venta electrónica.

La resolución de la Anmat señala que el departamento correspondiente “verificó que el producto cuestionado no se encuentra inscripto ante la Anmat y que el rótulo no cuenta con datos identificatorios del establecimiento responsable habilitado por administración”. Esto significa que el producto no cumplía con las normativas necesarias para su comercialización, lo que llevó a la prohibición.

Puede interesarte

Protección al consumidor

La decisión de la Anmat se fundamenta en la necesidad de “proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura”.

En este sentido, se enfatiza que los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para que puedan ser comercializados de manera segura.

Además, la falta de registro y de información clara sobre el fabricante plantea serios riesgos para los consumidores.

Por su parte, los enlaces que permitían la comercialización del jabón “Más Vida” fueron enviados a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de la Anmat.