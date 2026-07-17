Las promesas mundialistas no quedan en simples palabras y Guido Focaccia lo demostró. El creador de contenido se volvió viral después de cumplir una insólita apuesta que hizo durante el partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En pleno encuentro, cuando el marcador favorecía 1 a 0 a Inglaterra, el hincha fanático de la Selección Argentina lanzó una promesa inesperada: si el equipo de Lionel Messi lograba quedarse con la victoria, se tatuaría a Morena Rial con la famosa frase “Que lo demuestre”.

La promesa del tatuaje de More Rial se hizo viral

Con mucho humor, Guido Focaccia explicó cómo nació la promesa y reconoció que la idea surgió en un momento de euforia absoluta durante el partido.

"Ayer entre estupefacientes y cantidades ilimitadas de cervezas, y mi cerebro dominado por las Umpalumpas, prometí totalmente alocado que me iba a tatuar a More Rial".

“Andá a saber cuál fue el cortocircuito que tuve. Prometí que me tatuaba a More Rial con la famosa frase ‘Que lo demuestre’“, contó el creador de contenido.

Lejos de arrepentirse, Guido decidió cumplir con lo prometido y mostró el momento en el que llegó al estudio de tatuajes.

"Ahora estoy cumpliendo la promesa. Lo prometí en un estado catatónico, no se estaba dando el resultado“, bromeó.

Incluso tuvo un divertido intercambio con el tatuador antes de comenzar el trabajo.

"¿Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial?“, le preguntó Guido entre risas.

"Estás loco“, respondió el tatuador. ”Por la Selección“, contestó el hincha argentino.

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El video del momento se viralizó rápidamente en Instagram y alcanzó cifras impactantes: en menos de 24 horas superó las 1.600.000 reproducciones, acumuló miles de comentarios y recibió reacciones de distintas figuras.

Entre los usuarios que interactuaron con la publicación apareció nada menos que Ricardo Darín, quien dejó su “me gusta” en el divertido registro que convirtió una promesa de hincha en uno de los momentos virales del Mundial.