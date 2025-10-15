El mural de Diego Maradona en Nápoles amaneció este miércoles con la cara del astro tapada por una protesta de comerciantes contra la policía municipal de dicha ciudad italiana.

El conflicto comenzó este martes, cuando la policía municipal apuntó contra aquellos comercios que no cuentan con la habilitación para vender sus correspondientes productos.

Ante esta situación, y a modo de protesta, los dueños de los locales que se encuentran ubicados en el Quartieri Spagnoli decidieron tapar la cara de Maradona en el mural. Además, argumentaron que los permisos de habilitación se encuentran en trámite.

En caso de que le situación siga sin resolverse, los comerciantes también podrían agrandar la protesta aplicando un telón negro.

Diego Armando Maradona jugó en el Napoli durante siete temporadas, en las que disputó 259 partidos, anotando 115 goles y repartiendo 85 asistencias.

Durante su estadía en el Napoli, “Pelusa” fue clave en la obtención de la Serie A en 1987 y 1990, además de la Copa Italia 1987, la Supercopa de Italia 1990 y la Copa de la UEFA en 1989.

Maradona es prácticamente venerado como un santo en Nápoles y el mural que hicieron en su honor es una de las atracciones turísticas más visitadas de Italia.