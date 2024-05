En medio de la indignación por el asesinato de un repartidor en el partido de Tres de Febrero, sus compañeros decidieron llevar su protesta al extremo prendiendo fuego un patrullero frente a la comisaría local. El caos se intensificó rápidamente, con otros dos autos también incendiados mientras los manifestantes esperaban la llegada de los bomberos.

Uno de los manifestantes se enfrentó cara a cara con un policía, exigiendo respuestas: “¿Cuál es la respuesta que tienen? Nosotros venimos a laburar, ustedes permiten que esto pase. Háganse cargo”, dijo en un tenso intercambio capturado por las cámaras de televisión.

El incendio comenzó en un patrullero y se propagó rápidamente a los vehículos detrás de él, creando una seguidilla de autos en llamas que alcanzó hasta un quinto vehículo. Estos vehículos, según se informó, habían sido incautados en procedimientos policiales previos. Mientras tanto, cerca de una docena de policías observaban la situación desde la vereda. Aunque dos autobombas llegaron a la escena, se encontraban a 100 metros de distancia y no pudieron acercarse de inmediato.

El violento episodio que desató la protesta ocurrió la noche del domingo en la intersección de Claudio Castro y Campo de Mayo, en la localidad bonaerense de Villa Bosch. Emanuel, un joven de 30 años, fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle su moto mientras realizaba una entrega. Al resistirse, los delincuentes le dispararon tres veces. Gravemente herido, Emanuel cayó al suelo y, aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced en Martín Coronado, falleció poco después de llegar.

El padre de la víctima expresó su dolor en una entrevista, lamentando que “llegó baleado y en la clínica le dijeron que sin obra social no lo podían atender”. La madre de Emanuel, visiblemente afectada, afirmó: “Queremos justicia. Estos son los chicos que están inseguros, que no tienen donde trabajar. Es la provincia la que no funciona porque dejan zonas liberadas”.

La Policía ha iniciado una intensa búsqueda de los agresores, aunque hasta el momento no se han realizado detenciones. El caso está siendo investigado por la Comisaría Tres de Febrero 5 y está a cargo del fiscal Eufrasio Álvarez, de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de San Martín.