La policía metropolitana de Londres realizó más de 200 arrestos durante una manifestación en contra de la prohibición del grupo Palestine Action, al que el gobierno británico ha clasificado como organización terrorista. En total, se detuvo a 212 personas, cuyas edades oscilaban entre los 27 y 82 años, por manifestarse en apoyo a esta agrupación.

Un fallo del Tribunal Superior del Reino Unido en febrero había declarado ilegal la decisión del gobierno de prohibir al grupo, aunque la prohibición se mantuvo vigente mientras se lleva a cabo la apelación del gobierno. La policía había anticipado que se llevarían a cabo arrestos durante la protesta, que fue organizada por el grupo Defend Our Juries.

La manifestación tuvo lugar en Trafalgar Square, donde cientos de personas se reunieron para expresar su apoyo a Palestine Action. Muchos portaban carteles con mensajes como: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action".

La policía británica comienza múltiples arrestos de manifestantes pro palestinos en Londres hoy, llevando a algunos de los partidarios del terrorismo. pic.twitter.com/nq5MdJmjIw — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) April 11, 2026

Entre los asistentes se encontraba el músico Robert Del Naja, del grupo de trip hop Massive Attack, quien alzó un cartel en apoyo al movimiento a pesar de la posibilidad de ser arrestado, lo que podría afectar su capacidad para viajar. "Pensé que esto es ridículo y luego, cuando la policía dio ese giro para volver a arrestar a la gente, pensé que eso es aún más ridículo", afirmó Del Naja. "Así que hoy voy a sostener un cartel".

Los manifestantes expresaron su descontento con los arrestos, gritando "qué vergüenza" hacia los oficiales que llevaban a otros manifestantes, y algunos se burlaron de la policía por detener a personas mayores. "Sí, ella parece una terrorista, ¿verdad, amigo?", gritó una mujer mientras la policía conducía a una manifestante con un bastón hacia una furgoneta policial.