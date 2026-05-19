Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos. El Palacio se Gobierno se encuentra rodeado de fuerzas policiales y militares. Siguen los bloqueos y crece el desabastecimiento.

Una nueva jornada de protesta colapsó este lunes el centro de La Paz, Bolivia, donde la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La fiscalía pidió detener a uno de los promotores de la movilización.

Un manifestante resultó herido, informó el diario El Deber, en medio de violentos choques entre la policía y miles de manifestantes. Por la tarde, la calma volvió al centro de la ciudad después que los activistas se replegaran a distintos puntos de bloqueo en la zona periférica de El Alto.

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Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno.

También fueron saqueados el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, edificios y negocios privados.

#URGENTE‼️‼️ Se agrava la situación en #Bolivia, el gobiernod e Rodrigo Paz a Ordenado disparar a mansalva los manifestantes, esto es la muestra que al imperio no le importa asesinar a los hemanos Bolivianos.



No dejemos de compartir por que el mundo debe pronucniarse al… pic.twitter.com/GSoATkHpx8 — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) May 19, 2026

Los líderes de la protesta, que el gobierno identifica como seguidores del expresidente Evo Morales, ratificaron su demanda de dimisión del mandatario, que asumió el poder el 8 de noviembre pasado después de 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, rechazaron el diálogo al que llamó el gobierno el fin de semana.

La Plaza Murillo, donde se levanta el Palacio de Gobierno, se encuentra con fuerte resguardo policial y militar.

Armados de petardos, piedras, palos y dinamita, los manifestantes buscaron romper el cerco policial para ingresar a las sedes del gobierno y del Poder Legislativo, que debieron ser evacuadas y permanecían con fuerte custodia policial.

La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que buscaron llegar a la Plaza Murillo, reportó la prensa local.

En tanto, la agencia Erbol informó que la Fiscalía General del Estado emitió una orden de arresto contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, uno de los líderes de la protesta.

“Ya se ha emitido a requerimiento de informe policial y de Inteligencia y a requerimiento de la denuncia que ha realizado el Ministerio de Gobierno, una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otros ”, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Además, informó que hay 90 detenidos.

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Qué está pasando en Bolivia

La crisis comenzó hace dos semanas cuando distintas organizaciones sindicales, vecinales e indígenas exigieron un aumento salarial del 20% y pidieron la renuncia de Paz, que lleva apenas seis meses de gestión.

Los manifestantes bloquearon las principales rutas que rodean La Paz y El Alto, en la periferia. Se estima que solo en la zona hay 15 puntos de bloqueo. La protesta se extendió por otros puntos del país.

Esta situación desembocó en un paulatino desabastecimiento de combustible, alimentos y medicinas en la capital administrativa del país. El sábado, las fuerzas de seguridad intentaron despejar los bloqueos, pero finalmente las autoridades dieron marcha atrás para evitar mayor conflictividad.

Este lunes, distintas organizaciones desembocaron en el centro de La Paz. Entre los movilizados hay seguidores del expresidente Evo Morales que llegaron a la Plaza Murillo después de semanas de marcha.

Morales tiene una orden de captura en su contra en una causa por corrupción de menores y se encuentra refugiado en su bastión de Chapare.

Las protestas son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB).

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que algunos manifestantes pasaron al “uso de armas”.

“Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales, ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados”, dijo el portavoz, citado por El Deber.

Gálvez identificó a su líder como el exfuncionario del Ministerio de Defensa Bernabé G.P. Según dijo, es el “presidente del comité de conflicto” de los llamados Ponchos Rojos, una facción de campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que suele exhibir armas antiguas en sus protestas y mantiene una organización de estilo militar.

El vocero mostró un video difundido en las últimas horas en redes sociales en el que aparece una veintena de supuestos miembros de los Ponchos Rojos en una carretera andina mostrando armas y gritando “ahora sí, guerra civil”.

Además, según Gálvez, el exfuncionario instó a los manifestantes “que se adhieran a la marcha evista (de los afines a Morales) y cocalera y que vinieran con todas las armas posibles”.